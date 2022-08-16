Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla'nın Victor Nelsson'un transferi için de çalışmaları sürüyor. İspanyol kulübü geçtiğimiz hafta Sarı-Kırmızılılar'a bonuslarla beraber 18 milyon Euro'luk bir teklif yapmış ancak bu rakam kabul edilmemişti.