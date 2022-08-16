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    • 16.08.2022 12:39
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    • 16.08.2022 12:39
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    Son dakika transfer haberleri... Sevilla'dan flaş Victor Nelsson hamlesi! Galatasaray kabul etmeyince rota değişti

    Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz sezon kötü bir oyun çıkaran Galatasaray yeni sezona güzel başlamak istiyor. Victor Nelsson transferi için Sevilla ile pazarlık aşamasında olan Galatasaray’a kötü haber geldi. Galatasaray Sevilla’nın 18 milyon Euro’luk teklifini kabul etmeyince İspanyol kulübü rota değiştirdi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Sevilla’dan flaş Nelsson hamlesi! Rota değişti

    Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla'nın Victor Nelsson'un transferi için de çalışmaları sürüyor. İspanyol kulübü geçtiğimiz hafta Sarı-Kırmızılılar'a bonuslarla beraber 18 milyon Euro'luk bir teklif yapmış ancak bu rakam kabul edilmemişti.

    Danimarkalı yıldız için pazarlıklar devam ederken Sevilla'dan çok flaş bir hamle geldi. İspanyol kulübü, Bayern Münih'in 20 yaşındaki stoperi Tanguy Kouassi'nin transferinde son aşamaya geldi. L'Equipe gazetesine göre Sevilla, Fransız yıldızı 20 milyon Euro karşılığında kadrosuna katıyor.

    İki kulüp arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği ve kısa süre içinde Kouassi'nin sağlık kontrollerinden geçmek için Sevilla'ya gideceği belirtildi. Transferin resmiyet kazanması halinde Sevilla'nın Victor Nelsson defterini kapatması bekleniyor.

        Danimarkalı yıldıza menajerler aracılığıyla şu ana kadar çok sayıda kulüp ilgi gösterse de Galatasaray'a tek resmi teklif yapan kulüp Sevilla olmuştu.

        Sevilla'nın Tanguy Kouassi'yi kadrosuna katması halinde, Nelsson'un da sezonu Galatasaray'da tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

        Sarı-Kırmızılılar'ın Danimarkalı yıldızın durumunun netleşmesinin ardından bir stoper takviyesi ile savunma rotasyonunu tamamlaması bekleniyor. Yönetim, Gent formasını giyen Andreas Hanche Olsen'in transferinde son aşamaya gelmiş durumda.
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