Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla'nın Victor Nelsson'un transferi için de çalışmaları sürüyor. İspanyol kulübü geçtiğimiz hafta Sarı-Kırmızılılar'a bonuslarla beraber 18 milyon Euro'luk bir teklif yapmış ancak bu rakam kabul edilmemişti.
Danimarkalı yıldız için pazarlıklar devam ederken Sevilla'dan çok flaş bir hamle geldi. İspanyol kulübü, Bayern Münih'in 20 yaşındaki stoperi Tanguy Kouassi'nin transferinde son aşamaya geldi. L'Equipe gazetesine göre Sevilla, Fransız yıldızı 20 milyon Euro karşılığında kadrosuna katıyor.
İki kulüp arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği ve kısa süre içinde Kouassi'nin sağlık kontrollerinden geçmek için Sevilla'ya gideceği belirtildi. Transferin resmiyet kazanması halinde Sevilla'nın Victor Nelsson defterini kapatması bekleniyor.