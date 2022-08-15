Trabzonspor stoperine kavuştu! Marc Bartra transferinde mutlu son

Trabzonspor'da sağ stoper arayışları çok tecrübeli bir isim olan Marc Bartra'nın transferiyle sonuçlandırıldı. Bordo-Mavili yönetimin ilk görüşmeyi 14 Haziran'da gerçekleştirdiği İspanyol yıldızın aradan geçen 2 aylık zaman içerisinde transferi birçok kez gerçekleşmeme ve iptal noktasına geldi. Ancak Bartra'yı başından beri isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda son karar verildi. Dün Trabzon'a ayak basan yıldız futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık imzayı atacak. Trabzonspor yönetimi 5 milyon Euro'dan başlayan bonservis pazarlıklarını 1 milyon 250 bin Euro seviyelerine çekti. Bu paranın da 750 bin Euro'su İspanyollar'a peşin olarak, diğer kısmı ise 2 taksitte ödenecek. Dün yapılan KAP açıklamasına göre 3 yıllık sözleşme imzalayan Bartra'ya 1.5 milyon Euro verilecek. Ayrıca sezon başına da maksimum 700 bin Euro'luk bonus ödenecek.
HAVADA TARAFTARA MESAJI YOLLADI
Kariyeri büyük başarılarla dolu olan Marc Bartra, Trabzonspor taraftarına ilk mesajı uçaktan yolladı. İspanyol futbolcu, "Bize her yer Trabzon" ifadesini kullandı. Bartra'nın transferi en çok teknik direktör Abdullah Avcı'yı sevindirdi.
BARDHİ DE İKNADA BÜYÜK ROL OYNADI
Transfer sürecinde, Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi'nin de Bartra ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi