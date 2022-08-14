Marc Bartra Trabzon'da! İşte ilk sözleri...

İspanyol yıldız videoda, "Merhaba Trabzonspor ailesi, Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerine yer verdi.

TRABZON'A İNİŞ YAPTI! İŞTE İLK SÖZLERİ

Yolculuğu sonrasında Trabzon'a iniş yapan Bartra, "Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldim. Motive olmuş durumdayım. İnanılmaz bir taraftar sevgisi var. İlk günden böyle bir şey beklemiyordum. Umarım onlara oyunumla karşılık verebilirim." ifadelerini kullandı.