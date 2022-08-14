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    • Spor
    • 14.08.2022 17:22
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    • 14.08.2022 19:46
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    Marc Bartra Trabzon'da! İşte ilk sözleri...

    Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, İspanyol yıldız Marc Bartra ile anlaşma sağladı. Real Betis'ten transfer edilen oyuncu, Trabzon'a doğru yola çıktı. Bordo mavili kulübün resmi hesabından bu yolculuk ile ilgili paylaşım yapıldı. Sonrasında ise yıldız futbolcu Trabzon'a iniş yaptı. İşte detaylar ve Bartra'nın ilk sözleri...

    Trabzonspor yeni stoperine kavuştu!

    Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transfer çalışmalarına son hızda devam ediyor.

    VİDEO İLE DUYURULDU

    Stoper mevkisine takviye yapmaya hazılanan bordo mavililer, 31 yaşındaki stoper oyuncusu Marc Bartra ile anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi, paylaştığı bir video ile Bartra'nın Trabzon'a uçtuğunu duyurdu.

    İspanyol yıldız videoda, "Merhaba Trabzonspor ailesi, Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerine yer verdi.

    TRABZON'A İNİŞ YAPTI! İŞTE İLK SÖZLERİ

    Yolculuğu sonrasında Trabzon'a iniş yapan Bartra, "Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldim. Motive olmuş durumdayım. İnanılmaz bir taraftar sevgisi var. İlk günden böyle bir şey beklemiyordum. Umarım onlara oyunumla karşılık verebilirim." ifadelerini kullandı.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

        Süper Lig'de aldığı şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Trabzonspor'un yeni transferi, Devler Ligi'ndeki tecrübesine dikkat çekerken, "Hem Borussia Dortmund hem Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulmuştum. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.

        Futbola Barcelona altyapısında başlayan Marc Bartra, Katalan ekibinde 103 karşılaşmaya çıktıktan sonra Almanya Bundesliga ekiplerinden Dortmund'a transfer olmuştu. 1 buçuk sezon Dortmund formasını terleten Bartra, ardından ülkesinin ekiplerinden Real Betis'e geçmişti.

        DEĞERİ 6 MİLYON EURO

        10.5 milyon Euro karşılığında geçtiği Real Betis'in formasını 5 sezondur terleten Bartra'nın güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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            Haberler Spor Marc Bartra Trabzon'da! İşte ilk sözleri...
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