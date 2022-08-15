Maxi Gomez transferinde imza artık an meselesi!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Valencia'nın Uruguaylı santrforu Maxi Gomez ile ilgili olarak Katalan basınında haberler çıkmaya devam ediyor. Uruguaylı stoperin Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı, Valencia ile Fenerbahçe'nin bonservis bedelindeki bonus maddeleri ile ilgili küçük prüzleri çözmeye çalıştığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin Valencia'ya bonuslarla birlikte 8 milyon Euro bonservis teklifi ettiği biliniyordu. Fenerbahçe ilk teklifini olan 5 milyon Euro'dan bu rakama geldiği, Valencia'nın da 10 milyon Euro'da n indirime gittiği ifade edildi. Maxi Gomez'in hafta içinde İstanbul'a gelebileceği ifade ediliyor. Bu arada Fenerbahçe'nin golcü listesinde yer alan Vincent Aboubakar'ın 6 milyon Euro'luk maaşının büyük sorun teşkil ettiğiz ve bu yüzden transferin kolay olmadığı da gelen haberler arasında.
JESUS ÇİFT FORVET DENEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, dün yapılan taktik idmanda çift forvetli sistemi deneyerek Serdar Dursun ile Valencia'yı yan yana oynattı. Portekizli teknik adam son anda kararında bir değişiklik yapmazsa, Fenerbahçe, Kasımpaşa önünde Serdar Dursun&Valencia forvet hattıyla sahaya çıkıcak. Bu arada Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik idmanla tamamladı. 1 saat 20 dakika süren çalışmanın ardından Saırı-Lacivertli futbolcular Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi ve karşılaşma saatini beklemeye başladı.
VISCA AMELİYAT OLDU
Hatay maçında sol kolunda kırık oluşan Edin Visca dün İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirdi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. Visca'nın ameliyat sonrasında en az 3 ay süreyle sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.