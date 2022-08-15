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    Maxi Gomez transferinde imza artık an meselesi!

    Fenerbahçe, Uruguaylı golcü Maxi Gomez ile her konuda anlaştı . Valencia ile Fenerbahçe ise bonservis ücretindeki bonus maddesindeki küçük prüzleri çözmeye çalışıyor. İmza an meselesi. İşte sizler için derlediğimiz 15 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Maxi Gomez ‘bonus’u bekliyor

    Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Valencia'nın Uruguaylı santrforu Maxi Gomez ile ilgili olarak Katalan basınında haberler çıkmaya devam ediyor. Uruguaylı stoperin Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı, Valencia ile Fenerbahçe'nin bonservis bedelindeki bonus maddeleri ile ilgili küçük prüzleri çözmeye çalıştığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin Valencia'ya bonuslarla birlikte 8 milyon Euro bonservis teklifi ettiği biliniyordu. Fenerbahçe ilk teklifini olan 5 milyon Euro'dan bu rakama geldiği, Valencia'nın da 10 milyon Euro'da n indirime gittiği ifade edildi. Maxi Gomez'in hafta içinde İstanbul'a gelebileceği ifade ediliyor. Bu arada Fenerbahçe'nin golcü listesinde yer alan Vincent Aboubakar'ın 6 milyon Euro'luk maaşının büyük sorun teşkil ettiğiz ve bu yüzden transferin kolay olmadığı da gelen haberler arasında.



    JESUS ÇİFT FORVET DENEDİ
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, dün yapılan taktik idmanda çift forvetli sistemi deneyerek Serdar Dursun ile Valencia'yı yan yana oynattı. Portekizli teknik adam son anda kararında bir değişiklik yapmazsa, Fenerbahçe, Kasımpaşa önünde Serdar Dursun&Valencia forvet hattıyla sahaya çıkıcak. Bu arada Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik idmanla tamamladı. 1 saat 20 dakika süren çalışmanın ardından Saırı-Lacivertli futbolcular Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi ve karşılaşma saatini beklemeye başladı.



    VISCA AMELİYAT OLDU
    Hatay maçında sol kolunda kırık oluşan Edin Visca dün İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirdi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. Visca'nın ameliyat sonrasında en az 3 ay süreyle sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.



        GELECEĞE YATIRIM: LAHTIMI
        Trabzonspor, TFF'nin tanıdığı ekstra 3 genç yabancı oyuncu kontenjanını kullanma kararı almıştı. Bordo-Mavililer bu doğrultu da ilk transferini de gerçekleştirdi. İsmi daha önce tespit edilen ve Fas'ın FUS Rabat takımında forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Montasser Lahtimi'nin transferini sonuçlandıran yönetim, genç oyuncu da Trabzon'a getirdi. Fas milli takımıyla Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Lahtimi, Konya'dan İstanbul'a oradan da aktarmalı olarak Trabzon'a geldi.



        MERTENS'İN İLACI ZAMAN
        Galatasaray forması ile ilk maçına Giresunspor maçında çıkan ve 12 dakika sahada kalan Dries Mertens, bu kısa zaman aralığında bile klas bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ancak geçtiğimiz sezonun tamamlanmasıyla birlikte sadece bireysel çalışmalar yapan Belçikalı yıldızın gerçek formunu bulabilmesi için 1-1.5 ay gibi bir zamana ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklar Mertens'in ekstra idmanlar ile hazırlanacağını, Okan Buruk'un da her maç süresini artırarak kendisini ilk 11'e hazırlayacağını belirtiyorlar. Takımın bir diğer yıldız transferi Torreira'nın ise fizik-kondisyon açısından hiçbir eksiği bulunmuyor.



        OLAYLI MAÇTA KAZANAN YOK
        Premier Lig'de Chelsea sahasında Tottenham ile 2-2 berabere kaldı. Chelsa'nin gollerini Koulibally ve James atarken Tottenham'ın gollerini Hojbjerk ve Kane kaydetti. Maç sonunda iki takımın hocaları Tuchel ve Conte'nin kavgası damga vurdu. İki hoca da maç sonunda kırmızı kart gördü.



            BAYERN FİŞİ DEVREDE KESTİ
            Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, kendi sahasında konuk ettiği Wolfsburg'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek 2 de 2 yaptı. Bavyera ekibini galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Jamal Musiala ve 43. dakikada Thomas Müller kaydetti. Konuk ekip ise 2. hafta sonunda 1 puanda kaldı.



            G.SARAY TORRENT'İ FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ
            Galatasaray Yönetimi tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmiş, alacaklarının yanı sıra, imaj hakkının zarar gördüğü için ekstra tazminat talep etmişti. G.Saray da, Torrent'in FIFA'ya açtığı davaya karşı harekete geçti. Savunma hazırladı. Katalan teknik adamın ve yardımcılarının kendilerine gerekli çalışma ortamı sağlanmasına rağmen istenilen mesaiyi sunmamaları ve Torrent'in yaptığı bazı açıklamalar savunmanın temeli oldu.



            BODRUMSPOR'DAN MUHTEŞEM START
            1. Lig'de dün Malatyaspor'u ağırlayan Bodrumspor karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu gollerle maçtan3-1 galip ayrıldı. Yeşil-Beyazlı ekbin gollerini 20 ve 34'te Samet Yalçın ve 25. dakikada Süleyman atarken, Yeni Malatya'nın tek sayısını 79'da Caner kaydetti. Günün diğer maçında Göztepe deplasmanda Sakarya'yı Mamah'ın 12'de attığı golle 1-0 yenerek lige galibiyetle başladı.



                ANTALYASPOR HAJI WRİGHT'LA GÜLDÜ
                Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında dün Antalyaspor deplasmanda Ümraniyespor'u ABD'li golcüsü Haji Wright'ın golüyle 1-0 yenerek ilk üç puanını aldı. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklara sahne olurken gol sesi çıkmadı. Konuk takımın 60. dakikada geliştirdiği atakta Bünyamin'in sağ kanattan yaptığıortaya şık bir kafa vuruşu yapan Wright, takımına galibiyeti getiren isim oldu.



                ERTUĞRUL'DANALTIN KAFA
                Spor Toto Süper Lig'de geçen haftayı beraberlikle geçen iki takımın maçında Gaziantep sahasında Ankara Gücü'nü 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşityikle geçilirken dakikalar 47'i gösterdiğinde sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Maxim'in ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Ertuğrul Ersoy takımını öne geçirdi. Maç bu sonuçla sona erdi.

                JOAO PEDRO'DA GERİ SAYIM
                Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sarı-lacivertli formayı henüz giyemeyen Joao Pedro, 22 Ağustos Pazartesi günü yapılacak Adana Demirspor maçında görev alabilecek. Brezilyalı oyuncunun birkaç gün içinde takımla birlikte çalışmalara katılabileceği öğrenildi.

                FENERBAHÇE 3 PUAN PEŞİNDE
                Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında bu gece Kasımpaşa'ya konuk olacak. Saat 21.45'te start alacak maçı Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

                SAKARYA KRAVETS'İ KADROSUNA KATTI
                Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor,Ukraynalı golcü Artem Kravets'i transfer ettiğini duyurdu. Yeşil- Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada,"Son olarak Konyaspor forması giyen futbolcu Artem Kravets ile1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Kravets." ifadelerine yer verildi.

                ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY ŞAMPİYON OLDU
                Milli tenisçi Çağla Büyükakçay Polonya'da düzenlenen Lotos Radom Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Çağla, finalde Belaruslu 23 yaşındaki tenisçi Vera Lapko karşısında 4-1 öndeyken, rakibinin 26. dakikada maçtan çekilmesi sonucu toplamda kariyerinin 12'nci, W25 düzeyinde ise 7'nci tekler zaferini elde etti.

                KADIN HENTBOL TAKIMI ALTIN MADALYA KAZANDI
                Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı final karşılaşmasında Azerbaycan'ı 30-24 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Azerbaycan ise gümüş madalya kazandı. Erkek Hentbol Milli Takımımız ise finalde Katar'a mağlup olarak İslami Dayanışma Oyunları'nı gümüş madalya ile tamamladı.

                KONYA BAŞAKŞEHİR'İ KONUK EDECEK
                Spor Toto Süper Lig'de bugün 1 maç daha oynanacak. Arabam. com Konyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 19.15'te başlayacak maçı Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşma stat zemininin futbol oynamaya müsait olmaması nedeniyle TFF tarafından Eskişehir Atatürk Stadı'na alınmıştı.

                İSTANBUL'DA FANTASTİK UÇUŞ GÖSTERİLERİ
                Yaratıcı ve cesur uçuş meraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olan Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'u uçuş moduna aldı. Caddebostan Sahili'nde 200 bini aşkın kişinin takip ettiği Red Bull Uçuş Günü'nde 30 takım yarıştı. Birbirinden fantastik uçuşların olduğu günde dünyaca ünlü akrobati pilotu Dario Costa'da sahne aldı.

                BELOTTI ROMA'YA YAKIN
                Belotti'nin geleceği ile ilgili olarak ise İtalyan basınında haberler çıktı. Corriere dello Sport'un haberinde şu ifadelere yer verildi: "Belotti biraz daha bekleyecek. Ama çok uzun değil. Çünkü Nice baskı yapıyor. Yaptığı teklif fena değil. İtalyan oyuncu, Galatasaray'ın teklifine daha az ilgi gösterdi. Mourinho ile çalışmak istiyor, Roma önceliği."

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                Haberler Spor Maxi Gomez transferinde imza artık an meselesi!
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