Maxi Gomez transferinde imza artık an meselesi!





ERTUĞRUL'DANALTIN KAFA

Spor Toto Süper Lig'de geçen haftayı beraberlikle geçen iki takımın maçında Gaziantep sahasında Ankara Gücü'nü 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşityikle geçilirken dakikalar 47'i gösterdiğinde sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Maxim'in ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Ertuğrul Ersoy takımını öne geçirdi. Maç bu sonuçla sona erdi.

JOAO PEDRO'DA GERİ SAYIM

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sarı-lacivertli formayı henüz giyemeyen Joao Pedro, 22 Ağustos Pazartesi günü yapılacak Adana Demirspor maçında görev alabilecek. Brezilyalı oyuncunun birkaç gün içinde takımla birlikte çalışmalara katılabileceği öğrenildi.



FENERBAHÇE 3 PUAN PEŞİNDE

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında bu gece Kasımpaşa'ya konuk olacak. Saat 21.45'te start alacak maçı Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



SAKARYA KRAVETS'İ KADROSUNA KATTI

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor,Ukraynalı golcü Artem Kravets'i transfer ettiğini duyurdu. Yeşil- Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada,"Son olarak Konyaspor forması giyen futbolcu Artem Kravets ile1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Kravets." ifadelerine yer verildi.



ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY ŞAMPİYON OLDU

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay Polonya'da düzenlenen Lotos Radom Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Çağla, finalde Belaruslu 23 yaşındaki tenisçi Vera Lapko karşısında 4-1 öndeyken, rakibinin 26. dakikada maçtan çekilmesi sonucu toplamda kariyerinin 12'nci, W25 düzeyinde ise 7'nci tekler zaferini elde etti.



KADIN HENTBOL TAKIMI ALTIN MADALYA KAZANDI

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı final karşılaşmasında Azerbaycan'ı 30-24 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Azerbaycan ise gümüş madalya kazandı. Erkek Hentbol Milli Takımımız ise finalde Katar'a mağlup olarak İslami Dayanışma Oyunları'nı gümüş madalya ile tamamladı.



KONYA BAŞAKŞEHİR'İ KONUK EDECEK

Spor Toto Süper Lig'de bugün 1 maç daha oynanacak. Arabam. com Konyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 19.15'te başlayacak maçı Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşma stat zemininin futbol oynamaya müsait olmaması nedeniyle TFF tarafından Eskişehir Atatürk Stadı'na alınmıştı.



İSTANBUL'DA FANTASTİK UÇUŞ GÖSTERİLERİ

Yaratıcı ve cesur uçuş meraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olan Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'u uçuş moduna aldı. Caddebostan Sahili'nde 200 bini aşkın kişinin takip ettiği Red Bull Uçuş Günü'nde 30 takım yarıştı. Birbirinden fantastik uçuşların olduğu günde dünyaca ünlü akrobati pilotu Dario Costa'da sahne aldı.



BELOTTI ROMA'YA YAKIN

Belotti'nin geleceği ile ilgili olarak ise İtalyan basınında haberler çıktı. Corriere dello Sport'un haberinde şu ifadelere yer verildi: "Belotti biraz daha bekleyecek. Ama çok uzun değil. Çünkü Nice baskı yapıyor. Yaptığı teklif fena değil. İtalyan oyuncu, Galatasaray'ın teklifine daha az ilgi gösterdi. Mourinho ile çalışmak istiyor, Roma önceliği."