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    • Spor
    • 15.08.2022 16:56
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    • 15.08.2022 17:00
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    Son dakika: Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi

    Son dakika haberi... Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı ile yollarını ayırdığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte detaylar...

    Trabzonspor’da flaş ayrılık!

    Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, bir yandan yeni isimleri takıma kazandırırken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine yoğunlaşıyor.

    Bordo mavililer, şampiyon kadroda yer alan İsmail Köybaşı ile yollarını ayırdığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
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