Visca'nın sakatlığıyla sarsılan Trabzonspor Shomurodov’u kiralamak için düğmeye bastı





ROMA GÖZDEN ÇIKARDI

Yönetim, Roma formasını giyen Özbek yıldız için girişimlere hız verdi. Önümüzdeki hafta içinde İtalyan kulübüyle temas kurulacağı ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi. Kadrosunu Andrea Belotti ile güçlendirmek isteyen Roma maaş bütçesinde yer açmak için Shomurodov'la yollarını ayırmak istiyor. Trabzonspor'un 27 yaşındaki futbolcunun maaşının tamamının karşılanacağı bir formülü masaya koyması bekleniyor. Geçtiğmiz sezon başında Genoa'dan 18 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olan Eldor Shomurodov asıl bölgesi santrfor olmasına rağmen her iki kanatta da görev yapabiliyor.