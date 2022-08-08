Trabzonspor Özbek santrfor Shomurodov için harekete geçti





18 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Özbek santrforun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Santrfor dışında sol ve sağ kanatta da forma giyen tecrübeli oyuncu geçen yıl Genoa'dan Roma'ya 18 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Özbek Milli Takım kaptanı olan Shomurodov, 56 maçta 30 gole imza attı. 59 kez Serie A'da forma giyen yıldız futbolcu 11 gol atarken 5 de asiste imza attı. Geçen sezon 40 maçta forma giyen yıldız oyuncu 5 gol ve 6 asistle 11 gole katkıda bulundu.