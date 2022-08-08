Trabzonspor Özbek santrfor Shomurodov için harekete geçti

Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi... Son dönemde stoper ve orta saha transferine ağırlık veren Bordo-Mavililer, kontra yaparak santrfor transferine yöneldi. Trabzonspor, İtalya'nın dev kulüplerinden Roma'nın formasını giyen Özbek golcü Eldor Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinin transferde ısrarcı olduğu ve Abdullah Avcı'nın da gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi. Yıldız golcüye Trabzonspor'un dışında Serie A ekiplerinin de ilgisi olduğu belirtildi...
18 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Özbek santrforun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Santrfor dışında sol ve sağ kanatta da forma giyen tecrübeli oyuncu geçen yıl Genoa'dan Roma'ya 18 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Özbek Milli Takım kaptanı olan Shomurodov, 56 maçta 30 gole imza attı. 59 kez Serie A'da forma giyen yıldız futbolcu 11 gol atarken 5 de asiste imza attı. Geçen sezon 40 maçta forma giyen yıldız oyuncu 5 gol ve 6 asistle 11 gole katkıda bulundu.
AVCI DA ONU ÇOK İSTİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Roma forması giyen Eldor Shomurodov'un transferini çok istiyor.