Orta alana takviye yapmak isteyen Beşiktaş Aston Vıilla’nın Fransız yıldızı Morgan Sanson kanca attı





GERARD ONU DÜŞÜNMÜYOR

Yönetim, Aston Villa formasını giyen Morgan Sanson için harekete geçti. Bir ara Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Fransız yıldız için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı öğrenildi. 2020-21 sezonunun devre arasında 15.8 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Aston Villa'ya transfer olan Sanson'un teknik direktör Steven Gerard'ın planlarında yer almadığı belirtiliyor. Beşiktaş yönetimin şu anda hem Aston Villa hem de Fransız futbolcunun menajeriyle görüştüğü ifade ediliyor.