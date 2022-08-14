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    Orta alana takviye yapmak isteyen Beşiktaş Aston Vıilla’nın Fransız yıldızı Morgan Sanson kanca attı

    Amiri’de ekonomik engellere takılan Siyah-Beyazlılar, bir dönem Galatasaray’ın da istediği Morgan Sanson için düğmeye bastı. Aston Villa’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

    Morgan Sanson hamlesi

    Josef'ın uzun süreli sakatlığının ardından orta alana takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Nadiem Amiri konusunda Leverkusen'le ekonomik koşullarda anlaşma sağlayamayan ve geri adım atan Siyah-Beyazlılar rotasını Ada'ya ye çevirdi.



    GERARD ONU DÜŞÜNMÜYOR
    Yönetim, Aston Villa formasını giyen Morgan Sanson için harekete geçti. Bir ara Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Fransız yıldız için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı öğrenildi. 2020-21 sezonunun devre arasında 15.8 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Aston Villa'ya transfer olan Sanson'un teknik direktör Steven Gerard'ın planlarında yer almadığı belirtiliyor. Beşiktaş yönetimin şu anda hem Aston Villa hem de Fransız futbolcunun menajeriyle görüştüğü ifade ediliyor.



    ISMAEL BİRE BİR GÖRÜŞÜYOR
    Teknik direktör Valerien Ismael'in de vatandaşı olan Sanson'la telefonla görüştüğü ve Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Aston Villa ile 2025 yılına kadar sözleşmesini bulunan yıldız futbolcunun piyasa değeri 10 milyon Euro. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 27 yaşındaki Sanson'la ilgili önümüzdeki hafta içinde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

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