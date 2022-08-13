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    • Spor
    • 13.08.2022 17:35
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    • 13.08.2022 17:39
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    İşte Kartal'ın yeni hedefi! Cimbom da istemişti

    Josef de Souza'yı sakatlığa kurban veren ve orta saha pozisyonuna transfer yapmak isteyen Beşiktaş, gündemine bir dönem Galatasaray'ın da istediği Morgan Sanson'u aldı. Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Kartal'ın teknik direktörü Valerien Ismael, transferler bizzat kendisi ilgileniyor... İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte Kartal’ın yeni hedefi!

    Josef'in uzun süreli sakatlığının ardından orta alana takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Nadeem Amiri konusunda Leverkusen'le ekonomik koşullarda anlaşma sağlayamayan ve geri adım atan siyah-beyazlılar rotasını Ada'ya ye çevirdi.

    GERARD ONU DÜŞÜNMÜYOR
    Yönetim, Aston Villa formasını giyen Morgan Sanson için harekete geçti. Bir ara Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Fransız yıldız için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı öğrenildi.

    2020-21 sezonunun devre arasında 15.8 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Aston Villa'ya transfer olan Sanson'un teknik direktör Steven Gerard'ın planlarında yer almadığı belirtiliyor. Beşiktaş yönetimin şu anda hem Aston Villa hem de Fransız futbolcunun menajeriyle görüştüğü ifade ediliyor.

        ISMAEL BİRE BİR GÖRÜŞÜYOR
        Teknik direktör Valerien Ismael'in de vatandaşı olan Sanson'la telefonla görüştüğü ve Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

        Aston Villa ile 2025 yılına kadar sözleşmesini bulunan yıldız futbolcunun piyasa değeri 10 milyon Euro. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 27 yaşındaki Sanson'la ilgili önümüzdeki hafta içinde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

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