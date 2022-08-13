İşte Kartal'ın yeni hedefi! Cimbom da istemişti

2020-21 sezonunun devre arasında 15.8 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Aston Villa'ya transfer olan Sanson'un teknik direktör Steven Gerard'ın planlarında yer almadığı belirtiliyor. Beşiktaş yönetimin şu anda hem Aston Villa hem de Fransız futbolcunun menajeriyle görüştüğü ifade ediliyor.