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    Trabzonspor, Abdülkadir'in müthiş golüyle Hatayspor engelini de aştı

    Trabzonspor tek attı 3 aldı. 70 dakika boyunca eski kalecisi Erce’yi geçmekte zorlanan Trabzonspor Abdülkadir Ömür’ün füzesiyle 3 puanı kaptı...

    3 puanlık füze

    Şampiyon tam yol ileri... Sezona 2-0'lık İstanbulspor galibiyeti ile başlayan Bordo-Mavililer dün de evinde Hatayspor'u 1-0 yenerek 2'de yaptı. 3. dakikada Jens Larsen'in sağdan yerden ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Bakasetas'ın şutunda, top yandan auta gitti.



    UĞURCAN'DAN HARİKA KURTARIŞ
    18. dakikada Ayoub El Kaabi'nin röveşata vuruşunda, Uğurcan Çakır süper bir kurtarış yaptı. 29. dakikada Visca müsait pozisyonda geç kalınca Erce araya girerek tehlikeyi önledi.



    ERCE KALESİNE DUVAR ÖRDÜ
    45+2. dakikada Doğucan Haspolat'ın ceza alanı dışından sert şutunda, Erce topu kornere çeldi. 63. dakikada Kouassi yerden sert vurdu, Erce bu kez de gole izin vermedi.
        Emekliye yüzde 19.84 memura yüzde 20.84 zam
        Haberler Spor Trabzonspor, Abdülkadir'in müthiş golüyle Hatayspor engelini de aştı
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