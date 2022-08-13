Trabzonspor, Abdülkadir'in müthiş golüyle Hatayspor engelini de aştı

Şampiyon tam yol ileri... Sezona 2-0'lık İstanbulspor galibiyeti ile başlayan Bordo-Mavililer dün de evinde Hatayspor'u 1-0 yenerek 2'de yaptı. 3. dakikada Jens Larsen'in sağdan yerden ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Bakasetas'ın şutunda, top yandan auta gitti.