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    • Spor
    • 12.08.2022 20:02
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    • 12.08.2022 23:41
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    Trabzonspor Hatayspor engelini tek golle geçti!

    Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u ağırladı. Dev bir heyecana sahne olan mücadeleyi Karadeniz ekibi 1-0 kazandı. Karşılaşmanın 40. dakikasında kolundan sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'dan ise kötü haber geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fırtına Trabzon’da esti!

    Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u ağırladı. Bordo mavililer, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Fırtına'ya üç puanı getiren golü 71. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti. Abdullah Avcı'nın ilk 11'de yer vermediği oyuncu 46. dakikada oyuna dahil oldu.

    VISCA'DAN CAN SIKAN HABER
    Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Edin Visca, karşılaşmanın 40. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede sakatlandı. Sahadan ambulansla ayrılan oyuncunun kolunda kırık olduğu ve 2 ay sahalardan uzak kalacağı bilgisine ulaşıldı.

        DORUKHAN ZEHİRLENDİ

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik kadroda yer almazken, maç saatinde yıldız futbolcu Dorukhan'ın da gıda zehirlenmesi geçirdiği açıklandı. Yıldız futbolcu, karşılaşmada forma giyemedi.

        103 GÜN SONRA YUVADA

        Bordo mavililer, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynadığı son karşılaşmada Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etmişti. Fırtına, bu karşılaşmanın ardından 103 gün sonra ilk kez yuvasına döndü.

        Süper Lig'in ilk haftasını bay geçen Hatayspor ise bu sezonki ilk karşılaşmasına çıktı. Geçtiğimiz sezon başarılı bir performans gösteren ve dikkatleri üzerine çeken Hatay temsilcisi, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırmış ve Serkan Özbalta ile sözleşme imzalamıştı. Bu karşılaşma, genç taknik adamın takım başındaki ilk resmi maçı oldu.

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        Fırtına Trabzon’da esti!
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