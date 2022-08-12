Trabzonspor Hatayspor engelini tek golle geçti!

Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u ağırladı. Bordo mavililer, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Fırtına'ya üç puanı getiren golü 71. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti. Abdullah Avcı'nın ilk 11'de yer vermediği oyuncu 46. dakikada oyuna dahil oldu.
VISCA'DAN CAN SIKAN HABER
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Edin Visca, karşılaşmanın 40. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede sakatlandı. Sahadan ambulansla ayrılan oyuncunun kolunda kırık olduğu ve 2 ay sahalardan uzak kalacağı bilgisine ulaşıldı.