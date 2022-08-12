Trabzonspor Hatayspor engelini tek golle geçti!

Süper Lig'in ilk haftasını bay geçen Hatayspor ise bu sezonki ilk karşılaşmasına çıktı. Geçtiğimiz sezon başarılı bir performans gösteren ve dikkatleri üzerine çeken Hatay temsilcisi, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırmış ve Serkan Özbalta ile sözleşme imzalamıştı. Bu karşılaşma, genç taknik adamın takım başındaki ilk resmi maçı oldu.

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