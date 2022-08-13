Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.08.2022 17:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.08.2022 17:43
    ABONE OL

    Fenerbahçe Carlos Vinicius ile ilgileniyor! Forvete ilaç olacak

    Transferde ince eleyip sık dokuyan ve takıma bir forvet oyuncusu kazandırmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme bomba bir isim düştü. Sarı lacivertliler Maxi Gomez ve Keita Balde ile ilgilenirken, gündeme gelen son isim Carlos Vinicius oldu. İşte transferin detayları...

    Fener’e 100 milyonluk forvet!

    Yaz döneminde takımın başına Jorge Jesus'u getiren ve takıma birçok ismi transfer eden Fenerbahçe'de gündem forvet hattına gol yükünü çekebilecek bir oyuncuyu kazandırmak...

    Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen sarı lacivertlilerde en önemli sorun olarak forvet bölgesindeki yetersizlik göze çarpmıştı. Portekizli teknik adam Jesus da maçın ardından golcü bir oyuncu istediğini yönetime iletmişti.

    GOMEZ VE BALDE SICAK

    Santraforda Berisha, Samatta, Serdar Dursun, Valencia ve Tiago Çukur'a sahip olan Kanarya, ilk 11'de düzenli olarak katkı sağlayabilecek isimler üzerine yoğunlaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda gündemdeki en sıcak isimler Maxi Gomez ve Keita Balde olarak öne çıkıyor.

        Sarı lacivertlilerin forvet mevkisi için ise Portekiz'den bomba bir iddia geldi. Fotomaç'ın O Jogo'dan derlediği habere göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon PSV Eindhoven forması giyen Carlos Vinicius ile ilgileniyor.

        SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO

        2021/22 sezonunu Hollanda ekibinde kiralık olarak geçiren oyuncunun bonservisi Benfica'da bulunuyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan 27 yaşındaki forvet oyuncusunun serbest kalma bedeli ise tam 100 milyon Euro. Geçmişte Napoli, Monaco ve Tottenham gibi kulüplerde de kiralık olarak oynayan oyuncu, geçen sezon Eredivise'de çıktığı 23 karşılaşmada 6 gol ve 6 asist ile oynamıştı.

        VAN NISTELROOY ENGELİ
        Oyuncunun kiralık olarak gittiği PSV Eindhoven'de gösterdiği performans beğenilirken, takımın teknik direktörü Ruud van Nistelrooy, santrafor oyuncusunun bonservisinin alınmasını istiyor. Transferdeki en büyük engel olarak bu durum gösteriliyor.
            Türkiye siyasetine AK Parti damgası!
            Haberler Spor Fenerbahçe Carlos Vinicius ile ilgileniyor! Forvete ilaç olacak
                SON DAKİKA