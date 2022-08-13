Fenerbahçe Carlos Vinicius ile ilgileniyor! Forvete ilaç olacak

Yaz döneminde takımın başına Jorge Jesus'u getiren ve takıma birçok ismi transfer eden Fenerbahçe'de gündem forvet hattına gol yükünü çekebilecek bir oyuncuyu kazandırmak...
Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen sarı lacivertlilerde en önemli sorun olarak forvet bölgesindeki yetersizlik göze çarpmıştı. Portekizli teknik adam Jesus da maçın ardından golcü bir oyuncu istediğini yönetime iletmişti.
GOMEZ VE BALDE SICAK
Santraforda Berisha, Samatta, Serdar Dursun, Valencia ve Tiago Çukur'a sahip olan Kanarya, ilk 11'de düzenli olarak katkı sağlayabilecek isimler üzerine yoğunlaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda gündemdeki en sıcak isimler Maxi Gomez ve Keita Balde olarak öne çıkıyor.