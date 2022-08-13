Fenerbahçe Carlos Vinicius ile ilgileniyor! Forvete ilaç olacak

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO

2021/22 sezonunu Hollanda ekibinde kiralık olarak geçiren oyuncunun bonservisi Benfica'da bulunuyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan 27 yaşındaki forvet oyuncusunun serbest kalma bedeli ise tam 100 milyon Euro. Geçmişte Napoli, Monaco ve Tottenham gibi kulüplerde de kiralık olarak oynayan oyuncu, geçen sezon Eredivise'de çıktığı 23 karşılaşmada 6 gol ve 6 asist ile oynamıştı.