İngiltere’den bomba Attila Szalai iddiası: West Ham Fenerbahçe'nin kapısını çaldı





Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Szalai'nin West Ham'ın teklifine çok sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.

Eğer yönetim, Kim Min Jae'nin ardından Macar yıldızla da yollarını ayırırsa savunma bölgesindeki iki yıldızını kaybetmiş olacak. Fenerbahçe'nin Szalai'yi satması durumuna, çok önemli bir stoperi kadrosuna katmak için planlar yapacağı belirtiliyor.