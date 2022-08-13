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    • Spor
    • 13.08.2022 14:34
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    • 13.08.2022 14:38
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    İngiltere’den bomba Attila Szalai iddiası: West Ham Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe’de ismi sürekli transfer iddiaları ile anılan Attila Szalai konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Londra kulübü West Ham United Macar stoper için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İngiltere’den bomba iddia

    Fenerbahçe'de ismi sürekli transfer iddiaları ile anılan Attila Szalai konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginden birçok takımın listesinde yer aldığı belirtilen Macar stoper için West Ham United kapıyı çaldı.


    İngiliz basınında yer alan iddialara göre Londra kulübü, Fenerbahçe'ye 10-12 milyon Euro aralığında resmi teklif yaptı. Sarı-Lacivertli yönetimin, Szalai için 15 milyon Euro istediği ve görüşmelerin devam ettiği de gelen bilgiler arasında.



    Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Szalai'nin West Ham'ın teklifine çok sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.
    Eğer yönetim, Kim Min Jae'nin ardından Macar yıldızla da yollarını ayırırsa savunma bölgesindeki iki yıldızını kaybetmiş olacak. Fenerbahçe'nin Szalai'yi satması durumuna, çok önemli bir stoperi kadrosuna katmak için planlar yapacağı belirtiliyor.



        Sarı-Lacivertliler'in 2020-21 sezonunun devre arasında 2.2 milyon Euro karşılığında Apollon Limasol'den transfer ettiği Macar savunmacı gösterdiği performansla kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu.



        Geride kalan 1.5 yılı aşkın sürede Fenerbahçe formasıyla 68 maça çıkan Szalai 5 gol atıp 2 asist yaptı.

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