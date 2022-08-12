Beşiktaş ile Galatasaray transferde karşı karşıya! Yeni rota Gonzalez

GALATASARAY DA DEVREDE

Haberde, Alvaro Gonzalez ile Al Nassr, Valencia ve Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtildi. Valencia ve Al Nassr'ın tecrübeli futbolcu için henüz teklif sunmadığı ifade ediliyor. Yıldız stoperin güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.