Beşiktaş ile Galatasaray transferde karşı karşıya! Yeni rota Gonzalez

Teknik direktör Valerien Ismael ile yeni sezona başlayan Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ediyor. Takıma bir adet sağ stoper oyuncusu kazandırmak isteyen siyah beyazlılar ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Kadrosuna Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Emrecan Uzunhan gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku ile de anlaşma sağlamıştı.
Kartal, altyapısından çıkan ve takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a, Emirhan İlkhan'ı ise İtalya Serie A ekiplerinden Torino'ya göndermişti. Beşiktaş, iki futbolcunun ayrılığından toplamda 8.5 milyon Euro net bonservis bedelini kasasına koymuştu.