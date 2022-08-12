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    • Spor
    • 12.08.2022 17:29
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    • 12.08.2022 17:34
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    Beşiktaş ile Galatasaray transferde karşı karşıya! Yeni rota Gonzalez

    Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray ve Beşiktaş, yıldız bir ismi takıma kazandırmak için yarışa girmeye hazırlanıyor. Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray ile stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın yeni hedefi Marsilya forması giyen Alvaro Gonzalez... İşte transferin detayları...

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    Teknik direktör Valerien Ismael ile yeni sezona başlayan Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ediyor. Takıma bir adet sağ stoper oyuncusu kazandırmak isteyen siyah beyazlılar ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    Kadrosuna Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Emrecan Uzunhan gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku ile de anlaşma sağlamıştı.

    Kartal, altyapısından çıkan ve takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a, Emirhan İlkhan'ı ise İtalya Serie A ekiplerinden Torino'ya göndermişti. Beşiktaş, iki futbolcunun ayrılığından toplamda 8.5 milyon Euro net bonservis bedelini kasasına koymuştu.

        El İttifak ile anlaştığı iddia edilen Welinton ile ilgili ise flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Suudi Arabistan'da yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcunun sağlık testlerinde sorun ortaya çıktığı ve dolayısıyla oyuncunun transferinin askıya alındığı belirtildi.

        FRANSIZLAR DUYURDU
        Savunma hattına en az bir takviye yapmayı planlayan Beşiktaş ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransız basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Alvaro Gonzalez'i kadrosuna katmak istiyor.

        Siyah beyazlıların 32 yaşındaki oyuncu ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği de belirtiliyor.
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            Haberler Spor Beşiktaş ile Galatasaray transferde karşı karşıya! Yeni rota Gonzalez
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