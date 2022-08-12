Galatasaray'ın yeni 10 numarası belli oldu! Taraftarlar seçti

TARAFTARLAR SEÇTİ

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bir uygulama üzerinden taraftarlarla yapılan oylama sonucunda Mertens'in önümüzdeki sezondan itibaren 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Napoli'de 14 numaralı formayı giyen Mertens, numarasını değiştirmiş olacak.