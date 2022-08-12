Galatasaray'ın yeni 10 numarası belli oldu! Taraftarlar seçti

Son olarak dünya yıldızları Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı transfer eden Galatasaray'da moraller üst düzeye çıkmış durumda...
Yıldız futbolcuların giyeceği forma numaraları da merakla beklenirken, sarı kırmızılılardan flaş bir açıklama geldi.
TARAFTARLAR SEÇTİ
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bir uygulama üzerinden taraftarlarla yapılan oylama sonucunda Mertens'in önümüzdeki sezondan itibaren 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Napoli'de 14 numaralı formayı giyen Mertens, numarasını değiştirmiş olacak.