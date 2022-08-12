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    • Spor
    • 12.08.2022 20:25
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    • 12.08.2022 20:27
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    Galatasaray'ın yeni 10 numarası belli oldu! Taraftarlar seçti

    Yeni sezona bomba transferlerle giren Galatasaray'da moraller tavana çıkmış durumda. Sarı kırmızılılar yeni sezonda şampiyonluğu hedeflerken, bir yandan da yeni transferleri Lucas Torreira ve Dries Mertens'in takımda olmasının mutluluğunu yaşıyor. Aslan'da gelecek sezon 10 numaralı formayı giyecek ismi de taraftarlar seçti. İşte detaylar...

    Galatasaray’ın yeni 10 numarası belli oldu!

    Son olarak dünya yıldızları Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı transfer eden Galatasaray'da moraller üst düzeye çıkmış durumda...

    Yıldız futbolcuların giyeceği forma numaraları da merakla beklenirken, sarı kırmızılılardan flaş bir açıklama geldi.

    TARAFTARLAR SEÇTİ

    Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bir uygulama üzerinden taraftarlarla yapılan oylama sonucunda Mertens'in önümüzdeki sezondan itibaren 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Napoli'de 14 numaralı formayı giyen Mertens, numarasını değiştirmiş olacak.
        İlk 11’ler belli oldu!
        Haberler Spor Galatasaray'ın yeni 10 numarası belli oldu! Taraftarlar seçti
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