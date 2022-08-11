Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kazanma alışkanlığımız olmalı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, “Slovacko önünde tur için ciddi bir avantajımız var. Ama biz kazanarak turu geçmek istiyoruz. Kazanma alışkanlığımız hep olmalı “ dedi.

    Kazanma alışkanlığımız olmalı

    FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. İlk maçı Kadıköy'de 3-0 kazanarak önemli bir avantaj elde ettiklerini belirten Jesus, "Slovacko önünde tur için ciddi bir avantajımız var. Ama biz kazanarak turu geçmek istiyoruz. Kazanma alışkanlığımız hep olmalı. Sahaya bu bilinç ve irade ile çıkacağız" dedi. Süper Lig'e puan kaybı ile başlamanın oyuncularını biraz etkilediğini de itiraf eden Jesus, "Ümraniye maçını sahada bırakmamız gerekiyor. Hatalarımızdan ders alıp yolumuza devam etmeliyiz. Takım savunması anlamında yaşadığımız sıkıntılara çözümü hep birlikte bulacağız. Ama öncelikle Slovacko ile oynayacağımız rövanşa konsantre olmalıyız" ifadelerini kullandı.

    AVANTAJLI F.BAHÇE SLOVACKO ÖNÜNDE
    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, bugün Slovacko önünde sınav verecek. İlk maçı evinde 3-0 kazanan Fenerbahçe ciddi bir avantaja sahip bulunuyor. Fenerbahçe, bu turu geçmesi durumunda play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Muharrem İnce ’ince’ doğradı! Merdan Yanardağ...
    Haberler Spor Kazanma alışkanlığımız olmalı
        SON DAKİKA