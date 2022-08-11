Kazanma alışkanlığımız olmalı

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. İlk maçı Kadıköy'de 3-0 kazanarak önemli bir avantaj elde ettiklerini belirten Jesus, "Slovacko önünde tur için ciddi bir avantajımız var. Ama biz kazanarak turu geçmek istiyoruz. Kazanma alışkanlığımız hep olmalı. Sahaya bu bilinç ve irade ile çıkacağız" dedi. Süper Lig'e puan kaybı ile başlamanın oyuncularını biraz etkilediğini de itiraf eden Jesus, "Ümraniye maçını sahada bırakmamız gerekiyor. Hatalarımızdan ders alıp yolumuza devam etmeliyiz. Takım savunması anlamında yaşadığımız sıkıntılara çözümü hep birlikte bulacağız. Ama öncelikle Slovacko ile oynayacağımız rövanşa konsantre olmalıyız" ifadelerini kullandı.



AVANTAJLI F.BAHÇE SLOVACKO ÖNÜNDE

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, bugün Slovacko önünde sınav verecek. İlk maçı evinde 3-0 kazanan Fenerbahçe ciddi bir avantaja sahip bulunuyor. Fenerbahçe, bu turu geçmesi durumunda play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak.