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    • Spor
    • 10.08.2022 21:39
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    • 10.08.2022 22:39
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    UEFA Süper Kupa sahibini buluyor! Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı canlı anlatım

    Son dakika spor haberleri | Avrupa'da kulüpler bazında en büyük kupa olan UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'de başlayan maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Real Madrid - Eintracht Frankfurt

    Geride kalan sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Almanya ekibi Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupanın sahibi olabilmek karşı karşıya geliyor.

    Finlandiyanın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadında (TSİ) 22.00'de başlayan müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan tecrübeli hakem Michael Oliver düdük çalıyor.

    REAL MADRID - E.FRANKFURT MAÇININ 11'LERİ
    Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Modric, Casemiro, Benzema, Valverde, Vinicius Junior
    Eintracht Frankfurt: Trapp, Ndicka, Toure, Tuta, Sow, Kamada, Rode, Lenz, Lindstrom, Knauff, Borre

    STAT: Helsinki
    SAAT: 22.00
    YAYIN: Exxen, TV 8.5
    HAKEM: Michael Oliver

    MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
    Taraflar 62 yıl sonra Avrupada yeniden final oynayacak. Daha önce 1959-60 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde iki ekip karşılaşırken, Real Madrid sahadan 7-3lük skorla galip ayrılıp, kupayı üst üste 5. kez müzesine götürmüştü.

    Öte yandan, Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT), UEFA Süper Kupada ilk kez uygulanacak. Yeni sistem, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacak.

    Real Madrid, UEFA Süper Kupada 7 kez mücadele ederken 4 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Eintracht Frankfurt ise ilk kez UEFA Süper Kupa maçına çıkacak.

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    CANLI | Real Madrid - Eintracht Frankfurt
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