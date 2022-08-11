Galatasaray'da Belotti heyecanı! Eşinden Falcao transferine benzer hareket

Transferde şu ana kadar tartışmasız en flaş takım olan Galatasaray durmuyor! Şu ana kadar Haris Seferovic, Leo Dubois, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi uluslararası yıldızları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'da şimdi de Andrea Belotti heyecanı yaşanıyor.
Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Torino ile yollarını ayıran ve şu ana kadar hiçbir takımla anlaşmayan İtalyan yıldızın adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Belotti'nin eşi Giorgia Duro'nın dün gece yaptığı bir hamle büyük heyecan yarattı.
Duro, Türk iç mimar Meryem Yıldız'ı Intragram üzerinden takibe başladı. Bu gelişme sonrası akıllara hemen Radamel Falcao'nun transfer süreci geldi.