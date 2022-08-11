Galatasaray'da Belotti heyecanı! Eşinden Falcao transferine benzer hareket

Transferde şu ana kadar tartışmasız en flaş takım olan Galatasaray durmuyor! Şu ana kadar Haris Seferovic, Leo Dubois, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi uluslararası yıldızları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'da şimdi de Andrea Belotti heyecanı yaşanıyor.