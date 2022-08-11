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    • 11.08.2022 11:41
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    • 11.08.2022 11:50
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    Galatasaray'da Belotti heyecanı! Eşinden Falcao transferine benzer hareket

    Son dakika Galatasaray haberleri | Transfer sezonunun en flaş ekibi olan Galatasaray'da operasyon sürüyor. Forvet bölgesine bir isim arayışında daha olan sarı-kırmızılı ekip İtalyan Andrea Belotti ile temasa geçti. Belotti'nin eşinin Türk bir iç mimarı takibe alması ise taraftarlar arasında heyecan yarattı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’da Belotti heyecanı

    Transferde şu ana kadar tartışmasız en flaş takım olan Galatasaray durmuyor! Şu ana kadar Haris Seferovic, Leo Dubois, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi uluslararası yıldızları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'da şimdi de Andrea Belotti heyecanı yaşanıyor.



    Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Torino ile yollarını ayıran ve şu ana kadar hiçbir takımla anlaşmayan İtalyan yıldızın adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Belotti'nin eşi Giorgia Duro'nın dün gece yaptığı bir hamle büyük heyecan yarattı.



    Duro, Türk iç mimar Meryem Yıldız'ı Intragram üzerinden takibe başladı. Bu gelişme sonrası akıllara hemen Radamel Falcao'nun transfer süreci geldi.

        Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron de transfer süreci devam ederken Türk iç mimar Şafak Çak'ı takibe başlamış ve kısa süre sonra da Falcao, Galatasaray'a imza atmıştı.



        Bu nedenle Belotti'nin eşinden gelen bu hamle, "Galatasaray'a transfer hazırlığı mı yapılıyor?" sorusunu akıllara getirdi. takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre ise Sarı-Kırmızılı yönetim, İtalyan yıldızla temasa geçti ancak olumlu bir yanıt alamadı.

        *Belotti'nin detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Belotti'nin kariyerine şu anda Türkiye'de devam etmek istemediği ancak yönetimin transfer konusundaki inadını sürdürdüğü de ifade ediliyor. Kariyeri boyunca Serie A'da 270 maça çıkan Andrea Belotti 106 gol ve 27 asistlik çok önemli bir performans sergiledi.

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