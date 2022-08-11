Jesus’la ilk kriz

Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin performansının ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yönetim arasında ilk ihtilaf yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, stoper transferinde Jorge Jesus'un önüne 4-5 tane aday isim getirdiği ancak Portekizli teknik adamın bunlardan hiçbirini istemeyerek Gustavo Henrique'nin alınmasını yönetime ilettiği öğrenildi. Ancak Gustavo Henrique ismine pek de sıcak bakmayan Sarı-Lacivertli kurmaylar Brezilyalı oyuncuyu bonservisiyle almak yerine kiralamayı tercih etmişti. Gustavo Henrique'nin Ümraniye maçındaki kötü futbolunun ardından Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus'a "İşte gördün Gustavo Henrique'yi. Biz sana almayalım" demiştik diye sitem ettiği öğrenildi. Teknik direktör Jorge Jesus da Brezilyalı stoperin performansından hiç memnun kalmadığı da ifade ediliyor.