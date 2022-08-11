Fenerbahçe'den David Luiz'e kanca! 6. Brezilyalı olacak

SIRADAKİ HEDEF DAVID LUIZ

Fotomaç'ın Brezilya basınından derlediği habere göre Kanarya, ülkesi Brezilya ekiplerinden Flamengo'da forma giyen 35 yaşındaki David Luiz için nabız yokluyor. Yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 Aralık ayında sona eriyor.