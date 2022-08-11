Fenerbahçe'den David Luiz'e kanca! 6. Brezilyalı olacak

Süper Lig'in 2022/23 sezonunda şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkan ve ilk maçında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de stoper mevkisinde oynayan oyuncuların performansı eleştiri almıştı.
STOPERE İKİ TAKVİYE
Uzun sürecek sezon boyunca defans konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen sarı lacivertliler, Kim Min-Jae'yi Napoli'ye gönderirken, Gustavo Henrique ve Luan Peres ile anlaşma sağlamıştı.
İstediği savunma katkısına ulaşamayan Jorge Jesus, yıldız bir isim alarak stoper hattını sağlamlaştırmak istiyor.