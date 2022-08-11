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    • Spor
    • 11.08.2022 16:17
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    • 11.08.2022 16:37
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    Fenerbahçe'den David Luiz'e kanca! 6. Brezilyalı olacak

    Sezon öncesinde kadrosuna birçok takviye yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet hattına bir oyuncu kazandırmak isteyen sarı lacivertliler, Attila Szalai'nin de transfer ihtimaline karşılık stopere bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre ise Fener'in hedefindeki yeni sambacı David Luiz... İşte detaylar...

    Fener’e 6. sambacı!

    Süper Lig'in 2022/23 sezonunda şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkan ve ilk maçında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de stoper mevkisinde oynayan oyuncuların performansı eleştiri almıştı.

    STOPERE İKİ TAKVİYE

    Uzun sürecek sezon boyunca defans konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen sarı lacivertliler, Kim Min-Jae'yi Napoli'ye gönderirken, Gustavo Henrique ve Luan Peres ile anlaşma sağlamıştı.

    İstediği savunma katkısına ulaşamayan Jorge Jesus, yıldız bir isim alarak stoper hattını sağlamlaştırmak istiyor.

        SIRADAKİ HEDEF DAVID LUIZ

        Fotomaç'ın Brezilya basınından derlediği habere göre Kanarya, ülkesi Brezilya ekiplerinden Flamengo'da forma giyen 35 yaşındaki David Luiz için nabız yokluyor. Yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 Aralık ayında sona eriyor.

        Fenerbahçe'nin transferdeki rakibi ise İtalya Serie A ekiplerinden Lazio... Mavi beyazlıların futbolcunun durumunu soruşturmaya başladığı bilgileri geliyor.

        ROTASI CHELSEA OLMUŞTU

        Ülkesinde kariyerine başlayan Luiz, sonrasında Benfica'ya transfer olmuş, gösterdiği performansla alkış toplamıştı. Premier Lig ekiplerinin dikkatini üzerine çeken Luiz, sonrasında Chelsea'ye transfer olmuştu.
            Financial Times’tan 4 günde ikinci tehdit dolu yazı
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