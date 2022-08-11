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    • Spor
    • 11.08.2022 20:11
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    • 11.08.2022 20:12
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    Slovacko Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Slovacko FB maçı canlı izle ŞİFRESİZ bedava kesintisiz! Maçın 11'leri...

    Fenerbahçe bu akşam Slovacko'ya konuk olacak. Kasımpaşa maçı öncesi moral bulmak isteyen sarı lacivertli takım ligin ilk haftasında hatırlanacağı üzere Ümraniyespor ile Kadıköy’de 3-3 berabere kalmıştı. Slovacko Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Mestsky Fotbalovy Stadı'nda oynanacak maçın 11'leri de belli oldu. Futbolseverler Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB Slovacko maçı CANLI hangi kanalda? sorularını sıklıkla araştırıyor. İşte maçın 11'leri, Slovacko Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Slovacko FB maçı canlı izle ŞİFRESİZ bedava kesintisiz...

    SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB Slovacko maçı CANLI hangi kanalda? Maçın 11'leri belli oldu mu? soruları sporseverler tarafından sabah saatlerinden itibaren sıklıkla araştırılır oldu. Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada Slovacko'yı 3-0 mağlup ederek büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe bu akşam rakibiyle rövanş maçına çıkacak. İşte maça dair bilgiler ve Slovacko Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Slovacko FB maçı canlı izle ŞİFRESİZ bedava kesintisiz! Maçın 11'leri...

    SLOVACKO FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ...

    Slovacko: Nguyen, Danicek, Simko, Kadlec, Reinberg, Levin, Havlik, Travnik, Holzer, Kalabiska, Kozak

    Fenerbahçe: Altay, Samuel, G.Henrique, Luan, Novak, İsmail, Zajc, Bruma, Arda, Rossi, Serdar Dursun

    SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Slovacko - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos 2022 Perşembe (bugün) saat 20:00'da oynanacak. Dev mücadele S Sports Plus'ten canlı yayınlanacak.

    LINCOLN DAMGA VURDU!

    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Ülker Stadyumu'nda Slovacko'yu ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Müsabakaya 2 gol 1 asist yapan Lincoln Henrique damga vurdu.

        SARI-LACİVERTLİLER TUR PEŞİNDE

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 4 Ağustos'ta İstanbul'da Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında 8 Ağustos'ta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

        Avrupa mücadelesinde deplasman maçına 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor.

        Slovacko'yu elemesi halinde Fenerbahçe, Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.

        KADRO 23 FUTBOLCUDAN OLUŞTU

        Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Slovacko maçı için belirlenen 23 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

        Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun.

        Fenerbahçe'de Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Joao Pedro ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, Tisserand ile Pelkas, Slovacko maçları için daha önce UEFA'ya bildirilen listede bulunmuyor.

        JESUS'UN FENERBAHÇE İLE DÖRDÜNCÜ AVRUPA MAÇI

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımının başında dördüncü Avrupa maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen (0-0 / 1-2) sarı-lacivertli takımın deneyimli çalıştırıcısı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovacko önünde galibiyetle (3-0) tanıştı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında yer alacağı 4. Avrupa kupası maçında Çekya temsilcisine karşı play-off turuna çıkabilmek için ter dökecek.

        AVRUPA KUPALARINDA 244. MAÇ

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya'nın Slovacko takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 244. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 243 müsabakada 88 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 305 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.
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        Haberler Spor Slovacko Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Slovacko FB maçı canlı izle ŞİFRESİZ bedava kesintisiz! Maçın 11'leri...
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