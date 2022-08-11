Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB Slovacko maçı CANLI hangi kanalda? Maçın 11'leri belli oldu mu? soruları sporseverler tarafından sabah saatlerinden itibaren sıklıkla araştırılır oldu. Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada Slovacko'yı 3-0 mağlup ederek büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe bu akşam rakibiyle rövanş maçına çıkacak. İşte maça dair bilgiler ve Slovacko Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Slovacko FB maçı canlı izle ŞİFRESİZ bedava kesintisiz! Maçın 11'leri...