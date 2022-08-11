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    • Spor
    • 11.08.2022 16:40
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    • 11.08.2022 16:48
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    Galatasaray'ın yeni transferleri sahada olacak mı? İşte Okan Buruk'un kararı

    Süper Lig'e zorlu Antalyaspor karşılaşması ile başlayan Galatasaray, transferde de son olarak Mertens ve Torreira ile anlaşma sağlamıştı. Sarı kırmızılılar, bu transferlerle kamuoyunu sallarken, oyuncuların gelecek maçta sahada olup olmayacakları taraftarlar tarafından sorgulanmaya başlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un kararına takvim.com.tr ulaştı... İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’un yeni yıldızları oynayacak mı?

    Sezona zorlu Antalyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle başlayan Galatasaray'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor.


    Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, yeni transferleriyle beraber taraftarının önündeki ilk lig maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılar 3 puana şartlanmış durumda. Taraftarlar satışa çıkan tüm biletleri kısa süre içinde tüketirken, pazar günü Nef Stadı'nda 50 bin taraftarın olması bekleniyor.

    KADROYA takvim.com.tr ULAŞTI
    Giresun sınavı öncesi en çok merak edilen konulardan birisi de Okan Buruk'un kadro tercihi. Takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre tecrübeli hoca, Antalyaspor maçına göre kadroda sadece 1 değişiklik düşünüyor. Buruk'un beklentileri bir türlü karşılayamayan Berkan Kutlu'nun yerine Frederik Midtsjö'ye görev vereceği öğrenildi.

        BEĞENİLERİ TOPLAMIŞTI

        Norveçli yıldız Antalyaspor maçının ikinci yarısında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymiş ve alkış toplamıştı.


        Transferleri büyük ses getiren Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın lisansları çıkmış durumda. Okan Buruk iki yıldızı da Giresunspor maçının kadrosuna alacak.

        ARKADAŞLARINDAN GERİDE
        Ancak hem Torreira hem de Mertens kulübede maça başlayacak. Arsenal ile hazırlık kampında yer alan Torreira fiziki olarak çok iyi durumda. Ancak Mertens'in sadece bireysel çalışmalar yaptığı için takım arkadaşlarından geride olduğu öğrenildi.
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            Haberler Spor Galatasaray'ın yeni transferleri sahada olacak mı? İşte Okan Buruk'un kararı
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