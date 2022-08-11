Galatasaray'ın yeni transferleri sahada olacak mı? İşte Okan Buruk'un kararı

Sezona zorlu Antalyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle başlayan Galatasaray'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, yeni transferleriyle beraber taraftarının önündeki ilk lig maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılar 3 puana şartlanmış durumda. Taraftarlar satışa çıkan tüm biletleri kısa süre içinde tüketirken, pazar günü Nef Stadı'nda 50 bin taraftarın olması bekleniyor.
KADROYA takvim.com.tr ULAŞTI
Giresun sınavı öncesi en çok merak edilen konulardan birisi de Okan Buruk'un kadro tercihi. Takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre tecrübeli hoca, Antalyaspor maçına göre kadroda sadece 1 değişiklik düşünüyor. Buruk'un beklentileri bir türlü karşılayamayan Berkan Kutlu'nun yerine Frederik Midtsjö'ye görev vereceği öğrenildi.