Galatasaray'ın yeni transferleri sahada olacak mı? İşte Okan Buruk'un kararı

ARKADAŞLARINDAN GERİDE

Ancak hem Torreira hem de Mertens kulübede maça başlayacak. Arsenal ile hazırlık kampında yer alan Torreira fiziki olarak çok iyi durumda. Ancak Mertens'in sadece bireysel çalışmalar yaptığı için takım arkadaşlarından geride olduğu öğrenildi.