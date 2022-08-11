Batshuayı sürprizi

FORVET transferi için çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe yönetimi en fazla 10 gün içinde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Şu anda Uruguaylı yıldız Maxi Gomez için Celta Vigo ile pazarlıklara tüm hızıyla devam eden Sarı-Lacivertliler bir yandan da alternatif isimlerle temasa geçmiş durumda.

DEĞERLENDIRME YAPILACAK

İddialara göre Fenerbahçe'nin forvet gündemine sürpriz bir isim geldi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve Chelsea'nin planlarında yer almayan Michy Batshuayi menajeri aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e önerildi. Fenerbahçe yönetiminin konuyu teknik direktör Jorge Jesus'a ilettiği belirlendi. Portekizli hocanın ekibiyle beraber yapacağı değerlendirmenin ardından Belçikalı golcüyle ilgili kararını yönetime ileteceği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 42 resmi maça çıkan Batshuayi 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki futbolcu zaman zaman önemli performanslara imza atsa da genellikle kaçırdığı gollerle gündem oldu.

DÜŞÜK RAKAMA BIRAKILACAK

Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda biteceği için herhangi bir kiralama formülü söz konusu değil. Ancak Chelsea'nin piyasa değeri 10 milyon Euro olan Batshuayi'yi oldukça düşük bir bonservis bedeli ile bırakmaya hazır olduğu belirtiliyor.



CHELSEA'DE 25 GOL ATABİLDİ

39 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olan Batshuayi bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. Belçikalı forvet, İngiliz kulübünde 6 yılda 77 karşılaşmaya çıkabilirken 25 gol atıp 6 asist yaptı.



FENERBAHÇE TUR İÇİN SAHADA

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında bugün Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk olacak. Uherske Hradiste kentindeki Miroslava Valenty Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Fener, Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek. Serdar Aziz, İrfan Can , Nazım Sangare, Joao Pedro ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, Tisserand ile Pelkas, Slovacko maçları için daha önce UEFA'ya bildirilen listede bulunmuyor.