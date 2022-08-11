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    48 yıl sonra Kutsi-Murat-Hakan mesajı

    Abdülhamid Han, Akdeniz’de enerji seferine çıktı. Ona eşlik eden sondaj gemileri ise isimlerini Rumlar’ın küvette öldürdüğü 3 şehit kardeşten aldı.

    48 yıl sonra Kutsi-Murat-Hakan mesajı

    Hain saldırı 21 Aralık 1963'te Lefkoşa'da yaşandı. Rum terör örgütü EOKA, kışlada olan Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın evini bastı. Eşi ve 3 oğluna kurşun yağdırdı.

    Türk milleti o acıyı hiç unutmadı. Hafızalara kazınan şehit kardeşlerin adı, Abdülhamid Han'ın yanındaki 3 gemiye yazıldı. Tüm dünyaya anlamlı bir mesaj yollandı.



    DÜNYA BİZİ KONUŞUYOR YABANCI MEDYA, ABDÜLHAMİD HAN'IN ENERJİ SEFERİNİ MANŞETLERE TAŞIDI:

    ABC NEWS: Başkan Erdoğan, ülkenin en yeni ve en büyük gemisini göreve çıkardı.
    DEUTSCHE: Erdoğan: Arama yapmak için kimseden izin veya onay almaya ihtiyacımız yok...


    NiHAT iLHAN
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