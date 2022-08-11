48 yıl sonra Kutsi-Murat-Hakan mesajı

Hain saldırı 21 Aralık 1963'te Lefkoşa'da yaşandı. Rum terör örgütü EOKA, kışlada olan Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın evini bastı. Eşi ve 3 oğluna kurşun yağdırdı.



Türk milleti o acıyı hiç unutmadı. Hafızalara kazınan şehit kardeşlerin adı, Abdülhamid Han'ın yanındaki 3 gemiye yazıldı. Tüm dünyaya anlamlı bir mesaj yollandı.