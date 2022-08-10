Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda muhteşem şölen

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. Konya'da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.
HAYIRLI OLSUN
Başkan Erdoğan, "Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adıma tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Erdoğan, Konya'ya gelen devlet ve hükümet başkanları onuruna akşam yemeği verdi.
Türk sporcular, geçit töreninde izleyicilerden büyük alkış aldı.