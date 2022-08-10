Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda muhteşem şölen

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. Konya'da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.