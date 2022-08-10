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    Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda muhteşem şölen

    Türkiye’nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışı Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

    Muhteşem şölen

    Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. Konya'da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.



    HAYIRLI OLSUN
    Başkan Erdoğan, "Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adıma tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Erdoğan, Konya'ya gelen devlet ve hükümet başkanları onuruna akşam yemeği verdi.



    Türk sporcular, geçit töreninde izleyicilerden büyük alkış aldı.



        ŞAŞMA'DAN DÜNYA REKORU
        Erkekler sırıkla atlama finalde milli sporcu Ersu Şaşma önemli bir başarıya imza attı. Şaşma 5.60 metrelik atlayışıyla İslami Dayanışma Oyunları rekoru kırarak altın madalyayı boynuna taktı.



        PAKİSTAN'I 3-1 YENDİK
        A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda B Grubu ilk maçında Pakistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. 126 dakika süren karşılaşmanın setleri 28-30, 26-24, 27-29, 27-29 sonuçlandı.



        ER'DEN ALTIN MADALYA
        Konya Atletizm Pistinde düzenlenen erkekler 3 adım atlama branşı finalinde milli sporcu Necati Er kürsünün ilk basamağına çıktı. Er 16.73 metrelik atlayışıyla altın madalya kazanmayı başardı.

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        Muhteşem açılış!
        Haberler Spor Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda muhteşem şölen
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