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Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 54 ülkenin katıldığı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda görsel şölen yaşandı

2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 54 ülkenin katıldığı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda göz kamaştıran görüntüler ortaya çıktı. İşte sizler için derlediğimiz 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndanki görsel şölenden kareler...

09.08.2022 23:01 - Son Güncelleme: 09.08.2022 23:01
Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı 54 ülkenin katıldığı 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda görsel şölen yaşandı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görsel şölen eşliğinde gerçekleşti.

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Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı 54 ülkenin katıldığı 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda görsel şölen yaşandı

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı.

Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı 54 ülkenin katıldığı 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda görsel şölen yaşandı

Konya'da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.

Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı 54 ülkenin katıldığı 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda görsel şölen yaşandı

LİDERLER, AÇILIŞ SERENOMİSİNE KATILDI
Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçileri ile spor severler katıldı.

Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı 54 ülkenin katıldığı 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda görsel şölen yaşandı

GÖRSEL ŞÖLEN SUNULDU
Seremonimi de dansçılar '5'inci İslami Dayanışma Oyunları' logosunun koreografisini sergileyecek.

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