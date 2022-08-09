Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 54 ülkenin katıldığı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda görsel şölen yaşandı
2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 54 ülkenin katıldığı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda göz kamaştıran görüntüler ortaya çıktı. İşte sizler için derlediğimiz 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndanki görsel şölenden kareler...
Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı.
LİDERLER, AÇILIŞ SERENOMİSİNE KATILDI
Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçileri ile spor severler katıldı.