Konya’da İslami Dayanışma Oyunları Töreni nefes kesti! İşte ışık gösteri ve anlamlı hikayeleri
Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görsel şölen eşliğinde gerçekleştirildi. Unutulmayacak açılış töreninde yaptığı kısa konuşmada Erdoğan, "Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adıma tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Anlamlı hikayelerle birlikte ışık gösterileri ve seremoni yapıldı işte o anlar...
10.08.2022 00:27 - Son Güncelleme: 10.08.2022 00:51
Konya'da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.