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Konya’da İslami Dayanışma Oyunları Töreni nefes kesti! İşte ışık gösteri ve anlamlı hikayeleri

Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görsel şölen eşliğinde gerçekleştirildi. Unutulmayacak açılış töreninde yaptığı kısa konuşmada Erdoğan, "Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adıma tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Anlamlı hikayelerle birlikte ışık gösterileri ve seremoni yapıldı işte o anlar...

10.08.2022 00:27 - Son Güncelleme: 10.08.2022 00:51
Konya’da İslami Dayanışma Oyunları Töreni nefes kesti! İşte ışık gösteri ve anlamlı hikayeleri

Açılış töreni Kuran-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. Protokol üyelerinin stada gelmesiyle İstiklal Marşı okundu ve ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

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Konya’da İslami Dayanışma Oyunları Töreni nefes kesti! İşte ışık gösteri ve anlamlı hikayeleri

Daha sonra alfabe sırasına göre oyunlara katılan ülkenin kafileleri bayraklarını taşıyarak stada giriş yaptı.

Konya’da İslami Dayanışma Oyunları Töreni nefes kesti! İşte ışık gösteri ve anlamlı hikayeleri

Konya'da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.

Konya’da İslami Dayanışma Oyunları Töreni nefes kesti! İşte ışık gösteri ve anlamlı hikayeleri

Gecenin en fazla beğeni toplayan gösterisi dronelarla yapılan Mevlana silueti oldu.
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Konya’da İslami Dayanışma Oyunları Töreni nefes kesti! İşte ışık gösteri ve anlamlı hikayeleri

Açılış töreninin sonunda çok fazla dronela yapılan şov ile Mevlana'nın silueti stadın üstünde gökyüzüne yansıtıldı ve gösteri büyük beğeni aldı.

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