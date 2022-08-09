Son dakika: Galatasaray'da Alexis Sanchez ve Nelsson gelişmesi!

NELSSON GİTMEK İSTİYOR

Sevilla'nın ilgisi olduğu bilinen Nelsson hakkında da konuşan Timur, "Victor Nelsson ile ilgili teklifler var. Kalmasını istiyoruz. Tabii ki planlarımız hazır. Stoperde araştırmalar da yapıyorduk. Nelsson da benle görüştü. Hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. Kendi pozisyonumda önemli bir noktaya gelmek istiyorum dedi." diye konuştu.