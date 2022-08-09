Son dakika: Galatasaray'da Alexis Sanchez ve Nelsson gelişmesi!

Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö ve kulübün başkanvekili Erden Timur, sarı kırmızılıların yapacağı antrenman öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.
Saha içinde değiştiğini belirten Midtsjö, "Saha içinde farklı bir insanım. Futbol benim için bir tutku. Gerçekten de futbol benim için heyecan verici. Herhangi bir kaygım yok. Şampiyonluk yolunda alternatifli bir kadronun olması bence bir avantaj." dedi.
Oyun tarzından bahseden Midtsjö, "Ben dinamik bir oyuncuyum. 6 ve 8 numarada oynayabiliyorum. Hocam için hangisi uygun olacaksa o pozisyonda yardımcı olmaya hazırım." diye konuştu.