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    • Spor
    • 09.08.2022 10:50
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    • 09.08.2022 11:24
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    Son dakika: Galatasaray'da Alexis Sanchez ve Nelsson gelişmesi!

    Son dakika haberi... Galatasaray başkanvekili Erden Timur, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Timur, son dönemlerde sarı kırmızılıların gündeminde olduğu belirtilen Alexis Sanchez hakkında konuştu. Galatasaraylı yönetici, Sevilla'nın ilgisi bulunan Nelsson hakkında da açıklama yaptı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Olay açıklamalar! Sanchez zor Nelsson gidici

    Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö ve kulübün başkanvekili Erden Timur, sarı kırmızılıların yapacağı antrenman öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

    Saha içinde değiştiğini belirten Midtsjö, "Saha içinde farklı bir insanım. Futbol benim için bir tutku. Gerçekten de futbol benim için heyecan verici. Herhangi bir kaygım yok. Şampiyonluk yolunda alternatifli bir kadronun olması bence bir avantaj." dedi.

    Oyun tarzından bahseden Midtsjö, "Ben dinamik bir oyuncuyum. 6 ve 8 numarada oynayabiliyorum. Hocam için hangisi uygun olacaksa o pozisyonda yardımcı olmaya hazırım." diye konuştu.

        Norveçli futbolcu, "Şampiyonluk kazanmak istiyorum. Hocamla birlikte yeni bir deneyim yaşayacağız. Tutkulu bir taraftarımız var. Önceliğimiz tabii ki şampiyon olmak. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Çok heyecanlandım. Galatasaray çok büyük bir takım. Bu hafta maçta oynamak için sabırsızlanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

        Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunan Timur, "Arda Turan çok büyük Galatasaraylı. Başka tanıdığı bir oyuncu için geldi, Lucas Torreira ile Dries Mertens konusu bitmişti. Mertens 6 gün bizi bekledi. Juventus'tan 5 milyon euro'luk teklifi ben gördüm. Ama kabul etmeme nedeni Napoli'de oynamış olması." dedi.

        Torreira'nın transferi hakkında da konuşan Timur, "Torreira için Arsenal 18 milyon Euro'dan kapıyı açmıştı. 20 gün fiyat hiç düşmedi. Torreira, Okan Buruk'a mesaj attı, 'Hocam ben geliyorum' diye." dedi.

            ALEXIS SANCHEZ AÇIKLAMASI

            Son dönemde gündemde yer alan isimlerden olan Alexis Sanchez hakkında da konuşan Timur, "Alexis Sanchez için birkaç yemek daha yememiz lazım. Ancak listede başka isimler de var." ifadelerini kullandı.

            NELSSON GİTMEK İSTİYOR

            Sevilla'nın ilgisi olduğu bilinen Nelsson hakkında da konuşan Timur, "Victor Nelsson ile ilgili teklifler var. Kalmasını istiyoruz. Tabii ki planlarımız hazır. Stoperde araştırmalar da yapıyorduk. Nelsson da benle görüştü. Hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. Kendi pozisyonumda önemli bir noktaya gelmek istiyorum dedi." diye konuştu.

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