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    • 09.08.2022 08:58
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    • 09.08.2022 09:01
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    Galatasaray'da Gonzalez sesleri! Girişimler hızlandı

    Süper Lig'e galibiyet ile başlayan Galatasaray, transferde çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, stopere bomba bir ismi gündeme aldı. Cimbom, Villareal'den ayrılan Alvaro Gonzalez'in peşinde... İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’da Gonzalez sesleri!

    Sezona flaş transferlerle başlayan Galatasaray dur durak bilmiyor… Kadrosunu Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Lue Dubois, Haris Seferovic ve Fredrik Midtsjö gibi yıldızlarla güçlendiren sarı-kırmızılılar stoper transferi için de girişimlerini hızlandırdı.

    Marcao'yu Sevilla'ya satan ve Galatasaray'da Victor Nelsson da İspanyollar'ın radarına girdi. Sevilla da başarılı stoperi kadrosuna katmak için Galatasaray'a 18 milyon Euro+bonuslardan oluşan bir teklifte bulundu.

    SON ADAY GONZALEZ

    Galatasaray da stoper konusunda yaşanan gelişmelerden sonra arayışlarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ise Alvaro Gonzalez oldu. La Liga ekiplerinden Villarreal ile yollarını ayıran ve serbest statüde bulunan Alvaro Gonzalez Cimbom'un radarında…

    Fransız medyasından RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, Alvaro Gonzalez ile yakından ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan yıldız oyuncu, ay başında Villarreal ile yollarını ayırdı.

        ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI

        Real Zaragoza, Racing Santander, Espanyol ve Marsilya gibi önemli takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu, kariyerinde 405 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 9 gol atarken 12 de asiste imza attı.

        Geçen sezon sadece 11 maçta görev alan Gonzalez, Marsilya'da kiralık olarak forma giydi. Galatasaray'da stoper transferi için adaylar her geçen gün çoğalıyor. Sarı-kırmızılıların yakın zamanda stoper transferini tamamlaması bekleniyor.

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