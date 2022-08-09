Galatasaray'da Gonzalez sesleri! Girişimler hızlandı

Sezona flaş transferlerle başlayan Galatasaray dur durak bilmiyor… Kadrosunu Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Lue Dubois, Haris Seferovic ve Fredrik Midtsjö gibi yıldızlarla güçlendiren sarı-kırmızılılar stoper transferi için de girişimlerini hızlandırdı.
Marcao'yu Sevilla'ya satan ve Galatasaray'da Victor Nelsson da İspanyollar'ın radarına girdi. Sevilla da başarılı stoperi kadrosuna katmak için Galatasaray'a 18 milyon Euro+bonuslardan oluşan bir teklifte bulundu.
SON ADAY GONZALEZ
Galatasaray da stoper konusunda yaşanan gelişmelerden sonra arayışlarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ise Alvaro Gonzalez oldu. La Liga ekiplerinden Villarreal ile yollarını ayıran ve serbest statüde bulunan Alvaro Gonzalez Cimbom'un radarında…
Fransız medyasından RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, Alvaro Gonzalez ile yakından ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan yıldız oyuncu, ay başında Villarreal ile yollarını ayırdı.