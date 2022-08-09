Galatasaray'da Gonzalez sesleri! Girişimler hızlandı

Sezona flaş transferlerle başlayan Galatasaray dur durak bilmiyor… Kadrosunu Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Lue Dubois, Haris Seferovic ve Fredrik Midtsjö gibi yıldızlarla güçlendiren sarı-kırmızılılar stoper transferi için de girişimlerini hızlandırdı.

Marcao'yu Sevilla'ya satan ve Galatasaray'da Victor Nelsson da İspanyollar'ın radarına girdi. Sevilla da başarılı stoperi kadrosuna katmak için Galatasaray'a 18 milyon Euro+bonuslardan oluşan bir teklifte bulundu.