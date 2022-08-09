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    • Spor
    • 09.08.2022 12:08
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    • 09.08.2022 12:36
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    Fenerbahçe çalkalanıyor! Osayi Samuel transfer oluyor

    Sezona Ümraniyespor beraberliği ile başlayan Fenerbahçe'nin oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor. Kim Min-Jae'yi İtalyan temsilcisi Napoli'ye gönderen sarı lacivertlilerde, Osayi Samuel ile de yollar ayrılıyor. Premier Lig ekiplerinden teklifler alan yıldız futbolcu için görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. İşte transfere dair tüm detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener çalkalanıyor! Flaş ayrılık

    Süper Lig'deki ilk maçında evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de büyük bir üzüntü hakim. Sarı-lacivertli camia ayrıca flaş bir ayrılık dedikodusu ile de çalkalanıyor.

    TARAFTARLAR ŞAŞIRMIŞTI

    Takımı en önemli isimlerinden biri olan Bright Osayi Samuel'in Ümraniyespor önünde yedek kulübesinde oturması şaşkınlık yaratmıştı. Nijeryalı yıldızın sakat olduğu için oynatılmadığı belirtilse de alınan kararın perde arkasında çok farklı bir neden olduğu iddia ediliyor.

    İddialara göre Osayi Samuel için İngiltere'den çok ciddi bir transfer teklifi geldi ve görüşmelerin belirli bir noktaya ulaşmasından dolayı genç yıldız dünkü maçta oynatılmadı.

        ANLAŞMAYA VARILDI

        Bir süredir Premier Lig takımlarının ilgi odağı olan Nijeryalı futbolcunun ayrılık kararı aldığı, artık kulüplerin bonservis konusunda anlaşmaya varmasını beklediği de öne sürülüyor.

        Osayi Samuel'in Instagram sayfasındaki sarı-lacivert formalı profil fotoğrafını ve bilgi kısmındaki Fenerbahçe yazısı kaldırması da ayrılık sinyali olarak yorumlanıyor.

        ÖNEMLİ BİR ÇIKIŞ YAKALADI

        2020-21 sezonunun devre arasında QPR'den transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu özellikle geçtiğimiz sezon başında Vitor Pereira'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından önemli bir çıkış yakaladı.
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