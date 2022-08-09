Fenerbahçe çalkalanıyor! Osayi Samuel transfer oluyor

Süper Lig'deki ilk maçında evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de büyük bir üzüntü hakim. Sarı-lacivertli camia ayrıca flaş bir ayrılık dedikodusu ile de çalkalanıyor.
TARAFTARLAR ŞAŞIRMIŞTI
Takımı en önemli isimlerinden biri olan Bright Osayi Samuel'in Ümraniyespor önünde yedek kulübesinde oturması şaşkınlık yaratmıştı. Nijeryalı yıldızın sakat olduğu için oynatılmadığı belirtilse de alınan kararın perde arkasında çok farklı bir neden olduğu iddia ediliyor.
İddialara göre Osayi Samuel için İngiltere'den çok ciddi bir transfer teklifi geldi ve görüşmelerin belirli bir noktaya ulaşmasından dolayı genç yıldız dünkü maçta oynatılmadı.