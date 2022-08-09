Fenerbahçe çalkalanıyor! Osayi Samuel transfer oluyor

TARAFTARLAR ŞAŞIRMIŞTI

Takımı en önemli isimlerinden biri olan Bright Osayi Samuel'in Ümraniyespor önünde yedek kulübesinde oturması şaşkınlık yaratmıştı. Nijeryalı yıldızın sakat olduğu için oynatılmadığı belirtilse de alınan kararın perde arkasında çok farklı bir neden olduğu iddia ediliyor.