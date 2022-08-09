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    • Spor
    • 09.08.2022 12:59
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    • 09.08.2022 13:13
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    Son dakika: Berat Özdemir Trabzonspor'dan ayrıldı!

    Son dakika haberi... Trabzonspor, futbolcusu Berat Özdemir'in transferi konusunda Suudi Arabistan ekiplerinden Ettifaq FC ile anlaşma sağlandığını açıkladı. İşte detaylar...

    Trabzonspor ayrılığı duyurdu!

    Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yıldız futbolcusu Berat Özdemir ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    Bordo mavili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, " "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in, Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ettifaq FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2.500.000.-USD'yi aşan kısmın %15'i, Ettifaq FC tarafından Kulübümüze ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

    Karadeniz ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonu başında Gençlerbirliği'nden transfer etmişti. Trabzonspor, bu transfer için 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

        Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması ile Süper Lig'de 36 karşılaşmaya çıkan Özdemir, 1 asist ile oynamıştı. Fırtına ile toplamda ise 60 karşılaşmaya çıkan Özdemir, 1 gol ve 1 asist ile oynadı.

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        Haberler Spor Son dakika: Berat Özdemir Trabzonspor'dan ayrıldı!
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