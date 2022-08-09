Son dakika: Berat Özdemir Trabzonspor'dan ayrıldı!

Bordo mavili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, " "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in, Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ettifaq FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2.500.000.-USD'yi aşan kısmın %15'i, Ettifaq FC tarafından Kulübümüze ödenecektir." ifadelerine yer verildi.