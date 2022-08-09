Trabzonspor’da Berat'tan sonra yeni bir ayrılık daha yaşanacak! Djaniny'e Katar'dan teklif geldi

Trabzonspor kadroyu güçlendirme yönünde çalışmalar yaparken mevcut kadrodan da oyunculara teklifler gelmeye başladı. Berat Özdemir'in takımdan ayrılmasının ardından iç transferde bir süre önce sözleşme uzatma konusunda prensipte anlaşmaya varılan Djaniny Semedo'ya Katar'dan teklif geldi.
YÜZDE 15 HAKKI VAR
Bir Katar ekibinin Djaniny için Trabzonspor'a 3 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli önerdiği öğrenilirken, Trabzonspor yönetim kurulunun ise teknik direktör Abdullah Avcı ile konuşarak bu konu hakkındaki kararı vereceği ifade edildi. Trabzonspor ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek Djaniny, 2020 yılında Al Ahli takımından bedelsiz olarak transfer edilmişti. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan 31 yaşındaki oyuncunun bir sonraki satıştan yüzde 15 kar alma hakkı bulunuyor.
36 MAÇTA 11 GOL
Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli payı olan Djaniny, 36 maçta 11 gol atarken 5 de asist yaptı. Yıldız forvet, 35 kez Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyerken 7 gole imza attı. Djaniny, Benfica, Nacional ve Laguna gibi takımların formasını da giydi.