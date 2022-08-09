Trabzonspor’da Berat'tan sonra yeni bir ayrılık daha yaşanacak! Djaniny'e Katar'dan teklif geldi





YÜZDE 15 HAKKI VAR

Bir Katar ekibinin Djaniny için Trabzonspor'a 3 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli önerdiği öğrenilirken, Trabzonspor yönetim kurulunun ise teknik direktör Abdullah Avcı ile konuşarak bu konu hakkındaki kararı vereceği ifade edildi. Trabzonspor ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek Djaniny, 2020 yılında Al Ahli takımından bedelsiz olarak transfer edilmişti. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan 31 yaşındaki oyuncunun bir sonraki satıştan yüzde 15 kar alma hakkı bulunuyor.