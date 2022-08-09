Son dakika: Fenerbahçe Nemanja Bjelica'yı açıkladı!

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2013-2015 yılları arasında da formamızı giyen, son olarak NBA takımlarından Golden State Warriors ile NBA şampiyonluğu yaşayan ve Avrupa basketbolunun en önemli forvetlerinden biri olarak kabul edilen Nemanja Bjelica (2.09, 1988) ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.