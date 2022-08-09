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    • Spor
    • 09.08.2022 14:22
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    • 09.08.2022 14:27
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    Son dakika: Fenerbahçe Nemanja Bjelica'yı açıkladı!

    Son dakika haberi... Basketbolda tekrar yapılanmaya giden ve takımın başına Yunan koç Itoudis'i getiren Fenerbahçe Beko, NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors'ta forma giyen Nemanja Bjelica ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Geçmişte de sarı lacivertli formayı giyen basketbolcu, resmi siteden duyuruldu. İşte detaylar...

    ’Profesör’ tekrar Fenerbahçe’de!

    Fenerbahçe Beko, geçtiğimzi sezonu Golden State Warriors forması ile NBA şampiyonluğu kazanan Nemanja Bjelica ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

    Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2013-2015 yılları arasında da formamızı giyen, son olarak NBA takımlarından Golden State Warriors ile NBA şampiyonluğu yaşayan ve Avrupa basketbolunun en önemli forvetlerinden biri olarak kabul edilen Nemanja Bjelica (2.09, 1988) ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.

    2010 yılındaki NBA Draft'ında 35. sıradan Washington Wizards tarafından seçilen Bjelica, 2010 yazında İspanya'nın Saski Baskonia ekibine transfer oldu ve üç sezon boyunca bu takımın formasını giydi. Nemanja Bjelica, 2013/14 sezonunda Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Ülker'e transfer oldu.
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