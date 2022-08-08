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    • 08.08.2022 17:50
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    • 08.08.2022 18:00
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    Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler

    Fenerbahçe'nin genç ve yetenekli oyuncusu Arda Güler, sarı lacivertlilerin '10' numaralı formasının yeni sahibi oldu. Genç futbolcu, yaptığı paylaşımla duyduğu gururu sarı lacivertli taraftarlarla paylaştı. İşte detaylar...

    AA
    Fener’in yeni ’10’u Arda Güler

    Fenerbahçe Kulübü, futbol takımında bu sezon 10 numaralı formayı 17 yaşındaki Arda Güler'in giyeceğini duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genç oyuncuya 10 numaralı formanın başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus tarafından verildiği belirtilerek, "Genç yaşında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler'e, Fenerbahçe tarihine geçen 10 numaralı oyucular arasına adını yazdıracağına gönülden inandığımız, zaferlerle dolu serüveninde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Jorge Jesus genç oyuncuyu yeni forma numarası dolayısıyla tebrik etti.

        YAPTIĞI PAYLAŞIMLA MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

        Genç futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla '10 numara' heyecanını taraftarlarla paylaştı. Arda paylaşımını, "Hayallerimi gerçekleştirdikçe büyüyen desteğiniz, bana daha fazlası için güç veriyor. Üstümde bu kutsal forma, yanımda bana inanan sizler olduğu sürece asla hayal kurmaktan vazgeçmeyeceğim." notuyla beğeniye sundu.

        İDOLÜ ALEX DE KUTLADI

        Eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza da yapıtğı paylaşımla genç oyuncuyu tebrik etti. Alex, mesajında "Başarılar Arda" ifadelerini kullandı.

        Yeni transfer Joao Pedro'ya ise 20 numara verildi. Yeni sezonda sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılan Alioski 6, Luan Peres 28 ve Tiago Çukur'un 58 numarayı giyeceği kaydedildi.

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