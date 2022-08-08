Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler

YAPTIĞI PAYLAŞIMLA MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Genç futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla '10 numara' heyecanını taraftarlarla paylaştı. Arda paylaşımını, "Hayallerimi gerçekleştirdikçe büyüyen desteğiniz, bana daha fazlası için güç veriyor. Üstümde bu kutsal forma, yanımda bana inanan sizler olduğu sürece asla hayal kurmaktan vazgeçmeyeceğim." notuyla beğeniye sundu.