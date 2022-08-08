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    • Spor
    • 08.08.2022 18:10
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    • 08.08.2022 18:14
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    Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! Girişime başlayacaklar

    Fenerbahçe’de gönderilecek isimlerin başında gelen yıldız golcü ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilere transfer olduğundan beri bir türlü istenilen düzeye çıkamayan tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılması artık an meselesi…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’e Samatta piyangosu!

    Mbwana Samatta için iki kulüp yarış halinde… Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Tanzanyalı golcünün 2018-2019 sezonunda Belçika'da lig şampiyonluğu ve gol krallığı yaşadığı Genk'e dönebileceği konuşuluyor.

    İNGİLTERE'DEN DE İSTENİYOR

    Tecrübeli futbolcuyu isteyen bir başka kulüp ise Championship ekiplerinden Cardiff City… İki kulübün de transferi sonlandırmayı çok istediği belirtildi.

    JESUS BEĞENMEMİŞTİ

    Yeni sezonda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Mbwana Samatta, sarı-lacivertlilerin Avusturya kampı kadrosunda yer almış ancak oyuncunun performansı Portekizli hoca tarafından yetersiz bulunmuştu.

        Fenerbahçe, Samatta'yı geçtiğimiz sezonun başında Royal Antwerp'e satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Tanzanyalı golcü, Belçika ekibinde zaman zaman iyi performans sergilese de 29 yaşındaki futbolcunun opsiyonu kullanılmamıştı.

        5 GOLDE KALDI

        Sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan Samatta, Süper Lig'de görev aldığı 29 karşılaşmada sadece 5 gol atabildi.

        Fenerbahçe, Tanzanyalı golcüyü bir an önce elinden çıkartarak yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. Sarı Kanarya'nın kadrosunda şu anda 22 yabancı futbolcu bulunuyor.

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