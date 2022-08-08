Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! Girişime başlayacaklar

Mbwana Samatta için iki kulüp yarış halinde… Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Tanzanyalı golcünün 2018-2019 sezonunda Belçika'da lig şampiyonluğu ve gol krallığı yaşadığı Genk'e dönebileceği konuşuluyor.