Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! Girişime başlayacaklar

Mbwana Samatta için iki kulüp yarış halinde… Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Tanzanyalı golcünün 2018-2019 sezonunda Belçika'da lig şampiyonluğu ve gol krallığı yaşadığı Genk'e dönebileceği konuşuluyor.
İNGİLTERE'DEN DE İSTENİYOR
Tecrübeli futbolcuyu isteyen bir başka kulüp ise Championship ekiplerinden Cardiff City… İki kulübün de transferi sonlandırmayı çok istediği belirtildi.
JESUS BEĞENMEMİŞTİ
Yeni sezonda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Mbwana Samatta, sarı-lacivertlilerin Avusturya kampı kadrosunda yer almış ancak oyuncunun performansı Portekizli hoca tarafından yetersiz bulunmuştu.