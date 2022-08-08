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    • Spor
    • 08.08.2022 17:22
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    • 08.08.2022 17:35
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    Cicaldau'nun yeni adresi belli oluyor! Galatasaray'dan İtalya'ya

    Yeni başlayan Süper Lig sezonunda şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkan Galatasaray'da takıma katılan isimler birer birer açıklanırken, takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Sezon öncesinde Diagne, Mohamed, Morutan gibi isimlerle yollarını ayıran sarı kırmızılılarda, Cicaldau'nun da bileti kesiliyor. Peki oyuncuyu hangi kulüp istiyor? İşte detaylar...

    Cimbom’dan İtalya’ya transfer!

    Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile çıkan ve takıma birçok önemli yıldızı kazandıran Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında çıktığı FTA Antalyaspor karşılaşmasından üç puanı alarak ayrıldı. Özellikle yeni transfer Midtsjö, taraftarlardan beğeni topladı.

    SON İSİM CICALDAU

    Gelen oyuncular ile kadrosu güçlenen sarı kırmızılılarda, takımdan ayrılacak isimler de belli oluyor. Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed, Olimpiu Morutan gibi oyuncular ile yollarını ayıran Galatasaray'da takımdan ayrılacak bir diğer isim Alexandru Cicaldau oldu.

    Fotomaç'ın İtalya basınından derlediği habere göre Cicaldau ile Sampdoria ilgileniyor. İddiaya göre, İtalyan temsilcisi geçtiğimiz sezon Universitatea Craiova takımından transfer edilen Olimpiu Morutan'a flaş bir teklif yaptı.

        TRANSFERİNE SICAK BAKILIYOR

        Geçen sezon beklentilerin çok uzağında kalan ve bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un planları içerisinde yer almayan Rumen futbolcunun transferine sıcak bakılıyor.

        Sarı kırmızılılar oyuncunun satışından 7.5 milyon Euro'luk bir gelir elde etmeyi amaçlıyor. Sampdoria bu fiyatı çok bulsa da iki takım arasındaki görüşmeler sürüyor.

        7 GOLE DİREKT KATKI VERMİŞTİ

        Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı forma ile 43 karşılaşmaya çıkan Cicaldau, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.
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            Haberler Spor Cicaldau'nun yeni adresi belli oluyor! Galatasaray'dan İtalya'ya
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