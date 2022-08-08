Cicaldau'nun yeni adresi belli oluyor! Galatasaray'dan İtalya'ya

SON İSİM CICALDAU

Gelen oyuncular ile kadrosu güçlenen sarı kırmızılılarda, takımdan ayrılacak isimler de belli oluyor. Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed, Olimpiu Morutan gibi oyuncular ile yollarını ayıran Galatasaray'da takımdan ayrılacak bir diğer isim Alexandru Cicaldau oldu.