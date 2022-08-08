Cicaldau'nun yeni adresi belli oluyor! Galatasaray'dan İtalya'ya

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile çıkan ve takıma birçok önemli yıldızı kazandıran Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında çıktığı FTA Antalyaspor karşılaşmasından üç puanı alarak ayrıldı. Özellikle yeni transfer Midtsjö, taraftarlardan beğeni topladı.
SON İSİM CICALDAU
Gelen oyuncular ile kadrosu güçlenen sarı kırmızılılarda, takımdan ayrılacak isimler de belli oluyor. Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed, Olimpiu Morutan gibi oyuncular ile yollarını ayıran Galatasaray'da takımdan ayrılacak bir diğer isim Alexandru Cicaldau oldu.
Fotomaç'ın İtalya basınından derlediği habere göre Cicaldau ile Sampdoria ilgileniyor. İddiaya göre, İtalyan temsilcisi geçtiğimiz sezon Universitatea Craiova takımından transfer edilen Olimpiu Morutan'a flaş bir teklif yaptı.