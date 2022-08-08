Galatasaray ilk maçında Antalya'yı son dakikada avladı

Cimbom Gomis'le güldü... Sarı- Kırmızılılar, sezonun ilk maçında zorlu Antalyaspor deplasmanında 1-0 kazanarak lige çok iyi bir başlangıç yaptı. 37'de Kerem'in ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı süper vuruş direkten oyun alanına geri döndü.
MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ
39. dakikada Haji Wright, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Ama Uruguaylı kaleci gole izin vermedi. 45+3. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Adriano'nun penaltısında Muslera geçit vermedi.
OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI
63. dakikada Emre Akbaba'nın yay üzerinden şutunu Boffin kornere çeldi. 90. dakikada hızlı gelişen atakta oyuna yeni giren Gomis harika bir plase ile Cimbom'a üç puanı getirdi: 0-1.