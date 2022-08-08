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    Galatasaray ilk maçında Antalya'yı son dakikada avladı

    Okan Buruk yönetiminde ilk lig maçına Antalya’da çıkan Sarı-Kırmızılılar sıcak havada zorlandı. İlk yarıda Muslera penaltı kurtardı. 90’da Gomis sahneye çıkıp galibiyeti getirdi.

    Aslan gibi başladı

    Cimbom Gomis'le güldü... Sarı- Kırmızılılar, sezonun ilk maçında zorlu Antalyaspor deplasmanında 1-0 kazanarak lige çok iyi bir başlangıç yaptı. 37'de Kerem'in ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı süper vuruş direkten oyun alanına geri döndü.



    MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ
    39. dakikada Haji Wright, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Ama Uruguaylı kaleci gole izin vermedi. 45+3. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Adriano'nun penaltısında Muslera geçit vermedi.



    OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI
    63. dakikada Emre Akbaba'nın yay üzerinden şutunu Boffin kornere çeldi. 90. dakikada hızlı gelişen atakta oyuna yeni giren Gomis harika bir plase ile Cimbom'a üç puanı getirdi: 0-1.



        MUSLERA KALEYE DUVAR ÖRDÜ!
        G.Saray sezonun ilk maçında Antalyaspor'u 1-0 yenerken gecenin yıldızı hiç tartışmasız Fernando Muslera oldu. Uruguaylı kaleci yaptığı kurtarışlarla Sarı-Kırmızılılar'a hayat verdi. İlk yarıda önce Haji Wright gole giderken yerden topa müthiş bir dokunuş yapan Muslera ardından da Luiz Adriano'nun penaltısını kurtardı. İkinci yarıda yine Wright'a gol izni vermeyen tecrübeli file bekçisi belki de uzun yıllar sonra ilk kez sezona böylesine etkileyici bir başlangıç yapmayı başardı.



        ANTALYASPOR'UN MÜTHİŞ SERİSİ BİTTİ
        Dün gece Gomis'in 90. dakikadaki golüyle Antalyaspor'u yenen ve 3 puanı alan Galatasaray aynı zamanda rakibinin 16 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Nuri Şahin yönetimindeki Kırmızı-Beyazlılar son mağlubiyetini geçen sezon Rize önünde 2-1'lik skorla yaşamıştı.



        MİDTSJÖ ASİSTLE BAŞLADI
        Galatasaray'ın Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar'dan kadrosuna kattığı Norveçli merkez orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö dün Antalyaspor karşısında 62. dakikada Berkan Kutlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Gomis'e yaptığı asistle galibiyeti getiren 28 yaşındaki yıldız oyuncu taraftarlardan tam not aldı. Yıldız futbolcu, dünkü maçtaki performansı ile teknik direktör Okan Buruk'a "Forma rekabetinde ben de varım" mesajı yolladı.



            GOMİS KLASINI GÖSTERDİ
            Teknik direktör Okan Buruk'un son bölümde oyuna aldığı Gomis topla ilk buluşmasında Antalyaspor ağlarını sarstı.



            ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN
            Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya deplasmanında alınan galibiyetin ardından konuştu. Okan Buruk şu ifadeleri kullandı: İnanılmaz nem var. İki takımda dinlenmeleri gördük. İki takıma da gitti geldi maç. Muslera, bizim için önemli iş yaptı. Oyuna hakim olduğumuz dakikalar vardı. İkinci yarıda da oyun el değiştirdi. Gomis'i öne almak, Seferovic'i arkaya almak hemen sonuç verdi. Geniş ve kaliteli kadro kurmaya çalışıyoruz. 3 puanı almış şekilde taraftarımızın önüne çıkmak çok önemli. Onları maça davet ediyoruz. Onlarla inşallah nice 3 puanlar alıp şampiyonluk kutlayacağız. Muslera net pozisyonlar kurtardı. Oyun çok fazla el değiştirdi. Yeni gelen oyuncuların desteği olacak. Biz daha iyi form tutacağız. Daha iyi atmosferlerde oynayacağız. Takım olarak iyi olacağız.



            GALATASARAY'DAN PENALTI İSYANI
            İlk yarının uzatma dakikalarında Muslera'nın hareketine çalınan penaltıya hem Uruguaylı kaleci hem de Galatasaraylı futbolcular yoğun itiraz etti. Kararın VAR'dan da dönmemesiyle Sarı-Kırmızılılar adeta isyan ettiler.

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