Galatasaray ilk maçında Antalya'yı son dakikada avladı





ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya deplasmanında alınan galibiyetin ardından konuştu. Okan Buruk şu ifadeleri kullandı: İnanılmaz nem var. İki takımda dinlenmeleri gördük. İki takıma da gitti geldi maç. Muslera, bizim için önemli iş yaptı. Oyuna hakim olduğumuz dakikalar vardı. İkinci yarıda da oyun el değiştirdi. Gomis'i öne almak, Seferovic'i arkaya almak hemen sonuç verdi. Geniş ve kaliteli kadro kurmaya çalışıyoruz. 3 puanı almış şekilde taraftarımızın önüne çıkmak çok önemli. Onları maça davet ediyoruz. Onlarla inşallah nice 3 puanlar alıp şampiyonluk kutlayacağız. Muslera net pozisyonlar kurtardı. Oyun çok fazla el değiştirdi. Yeni gelen oyuncuların desteği olacak. Biz daha iyi form tutacağız. Daha iyi atmosferlerde oynayacağız. Takım olarak iyi olacağız.