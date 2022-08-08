Beşiktaş transferde gaza bastı! Amiri, Tuanzebe ve De La Fuente için hareketli saatler

Sezona 1-0'lık Kayserispor galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta sergilenen futbol taraftarları memnun etmedi. Siyah- Beyazlılar'ın özellikle orta alanda yaşadığı büyük sıkıntı gözler önüne serildi. Orta alana 2 transfer hamlesi yaparak sorunları çözmek isteyen yönetim, Leverkusen formasını giyen Nadiem Amiri için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmıştı.
SÜRPRİZ İKİ HAMLE GELDİ
Alman yıldızla anlaşan Beşiktaş, Leverkusen ile aradaki pürüzleri çözerek kısa sürede bu transfere son noktayı koymak istiyor. Siyah- Beyazlılar ayrıca kanat ve savunma bölgesini takviye etmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Marsilya formasını giyen Konrad de la Fuente ile ilgileniyor. Fransız basınına göre Olympiakos da ABD'li yıldızı istiyor. 21 yaşındaki Fuente; Messi, Pique, Puyol ve Fabregas gibi süper yıldızların çıktığı Barcelona futbol akademisi La Masia'da yetişmiş bir isim.
500 BİN EURO TEKLİF EDİLDİ
Marsilya'ya kiralama teklifi yapan Beşiktaş, Manchester United formasını giyen Axel Tuanzebe için de düğmeye bastı. Yönetim, İngiliz kulübüne 500 bin Euro kiralama bedeli teklif ederken, İngiliz yıldızın 1.5 milyon Euro'luk maaşını ödemeyi de tahahhüt etti. Siyah-Beyazlılar kısa süre içinde bu 3 transferi de bitirmeyi hedefliyor.