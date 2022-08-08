Beşiktaş transferde gaza bastı! Amiri, Tuanzebe ve De La Fuente için hareketli saatler





SÜRPRİZ İKİ HAMLE GELDİ

Alman yıldızla anlaşan Beşiktaş, Leverkusen ile aradaki pürüzleri çözerek kısa sürede bu transfere son noktayı koymak istiyor. Siyah- Beyazlılar ayrıca kanat ve savunma bölgesini takviye etmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Marsilya formasını giyen Konrad de la Fuente ile ilgileniyor. Fransız basınına göre Olympiakos da ABD'li yıldızı istiyor. 21 yaşındaki Fuente; Messi, Pique, Puyol ve Fabregas gibi süper yıldızların çıktığı Barcelona futbol akademisi La Masia'da yetişmiş bir isim.