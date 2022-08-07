Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş Alman Orta Saha Nadiem Amiri İçin Düğmeye Bastı

    Siyah Beyazlı yönetim harekete geçti. Beşiktaş, merkez orta saha Nadiem Amiri için Bayer Leverkusen’e kiralama teklif yaptı. Görüşmeler devam ediyor...

    Orta sahanın yeni ’Amiri’

    Teknik direktör Valerien Ismael'in özellikle Josef de Souza'nın sakatlığından dolayı orta sahaya takviye istemesinin ardından Siyah Beyazlı yönetim harekete geçti. Siyah- Beyazlı kurmaylar Bayer Leverkusen'de forma giyen 25 yaşındaki orta saha Nadiem Amiri için temaslara başladı.



    YILLIK MAAŞI 2.5 MİLYON EURO
    Siyah-Beyazlı ekip, transfer için Leverkusen yetkilileriyle büyük ölçüde anlaşma sağlandı. 2.5 milyon Euro'luk yıllık maaşın ödeme detayları hakkında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.



    2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR...
    Bayer Leverkusen ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nadiem Amiri'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Amiri, geçtiğimiz sezonu Genoa'da kiralık geçirmişti.
        PKK/PYD’nin bombalı saldırısı engellendi!
        Haberler Spor Beşiktaş Alman Orta Saha Nadiem Amiri İçin Düğmeye Bastı
            SON DAKİKA