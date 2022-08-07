Teknik direktör Valerien Ismael'in özellikle Josef de Souza'nın sakatlığından dolayı orta sahaya takviye istemesinin ardından Siyah Beyazlı yönetim harekete geçti. Siyah- Beyazlı kurmaylar Bayer Leverkusen'de forma giyen 25 yaşındaki orta saha Nadiem Amiri için temaslara başladı.
YILLIK MAAŞI 2.5 MİLYON EURO
Siyah-Beyazlı ekip, transfer için Leverkusen yetkilileriyle büyük ölçüde anlaşma sağlandı. 2.5 milyon Euro'luk yıllık maaşın ödeme detayları hakkında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR...
Bayer Leverkusen ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nadiem Amiri'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Amiri, geçtiğimiz sezonu Genoa'da kiralık geçirmişti.