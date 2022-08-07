



2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR...

Bayer Leverkusen ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nadiem Amiri'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Amiri, geçtiğimiz sezonu Genoa'da kiralık geçirmişti.