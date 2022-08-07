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    • 07.08.2022 13:55
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    • 07.08.2022 13:55
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    Beşiktaş'ta transfer hareketlendi! Hedef ABD'li Konrad de la Fuente

    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Süper Lig'de yeni sezona 1-0’lık Kayserispor galibiyetle başlayan Beşiktaş’ta sergilenen futbol taraftarları memnun etmedi. Siyah-Beyazlılar’ın özellikle orta alanda yaşadığı büyük sıkıntı gözler önüne serildi. Orta saha transferi için Amiri'yi listesine alan Kartal, ayrıca sorun yaşanan bir başka bölge olan kanatlarını da takviye etmek istiyor. Alınan bilgilere göre yönetim, Marsilya formasını giyen Konrad de la Fuente ile ilgileniyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kartal’da hedef Konrad de la Fuente

    Süper Lig'in ilk maçında galip gelse de Beşiktaş'ta sergilenen futbol taraftarları memnun etmedi. Orta alana 2 transfer hamlesi yaparak sorunları çözmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Leverkusen formasını giyen Nadiem Amiri için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmıştı.

    Alman yıldızla her konuda anlaşan Beşiktaş, Leverkusen ile aradaki pürüzleri çözerek kısa sürede bu transfere son noktayı koymak istiyor.


    Siyah-Beyazlılar ayrıca sorun yaşanan bir başka bölge olan kanatlarını da takviye etmek istiyor. Alınan bilgilere göre yönetim, Marsilya formasını giyen Konrad de la Fuente ile ilgileniyor. Fransız basınına göre Beşiktaş'la birlikte Olympiakos da ABD'li futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
    21 yaşındaki Konrad de la Fuente; Messi, Pique, Puyol ve Fabregas gibi süper yıldızların çıktığı Barcelona futbol akademisi La Masia'da yetişmiş bir isim.



        İspanyol kulübünde A takım düzeyinde şans bulamayan ve geçtiğimiz yıl 3 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya transfer olan genç yıldız Ligue 1'de 16 maçta görev yaptı. ABD'li futbolcu bu maçlarda gol atamazken, 2 asist yaptı.

        Bu sezon teknik direktörlüğe getirilen Igor Tudor tarafından kadroda düşünülmeyen Konrad de la Fuente için Beşiktaş'ın kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.


        3 kez ABD Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 6 milyon Euro olan Konrad de la Fuente müthiş sürati ve çabukluğu ile ön plana çıkıyor.

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