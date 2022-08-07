Beşiktaş'ta transfer hareketlendi! Hedef ABD'li Konrad de la Fuente

Süper Lig'in ilk maçında galip gelse de Beşiktaş'ta sergilenen futbol taraftarları memnun etmedi. Orta alana 2 transfer hamlesi yaparak sorunları çözmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Leverkusen formasını giyen Nadiem Amiri için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmıştı.
Alman yıldızla her konuda anlaşan Beşiktaş, Leverkusen ile aradaki pürüzleri çözerek kısa sürede bu transfere son noktayı koymak istiyor.
Siyah-Beyazlılar ayrıca sorun yaşanan bir başka bölge olan kanatlarını da takviye etmek istiyor. Alınan bilgilere göre yönetim, Marsilya formasını giyen Konrad de la Fuente ile ilgileniyor. Fransız basınına göre Beşiktaş'la birlikte Olympiakos da ABD'li futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
21 yaşındaki Konrad de la Fuente; Messi, Pique, Puyol ve Fabregas gibi süper yıldızların çıktığı Barcelona futbol akademisi La Masia'da yetişmiş bir isim.