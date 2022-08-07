Beşiktaş'ta transfer hareketlendi! Hedef ABD'li Konrad de la Fuente



Siyah-Beyazlılar ayrıca sorun yaşanan bir başka bölge olan kanatlarını da takviye etmek istiyor. Alınan bilgilere göre yönetim, Marsilya formasını giyen Konrad de la Fuente ile ilgileniyor. Fransız basınına göre Beşiktaş'la birlikte Olympiakos da ABD'li futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

21 yaşındaki Konrad de la Fuente; Messi, Pique, Puyol ve Fabregas gibi süper yıldızların çıktığı Barcelona futbol akademisi La Masia'da yetişmiş bir isim.