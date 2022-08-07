Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Güzel başladık, ilk maçımda galibiyetle tanıştım

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, yüksek nemin oyunlarını ve oyuncularını etkiledi.
Geçen yılın en başarılı takımı ile oynadıklarının altını çizen Buruk, "Uzun zamandır maç kaybetmeyen bir takımdı. Hem deplasman zordu. 1. hafta kadromuz tam değil, Antalyaspor hazır tam kadrosuyla karşımıza çıktı. Kadroyu yeni yeni tamamlıyoruz. Bir çok olumsuz şey vardı maçtan önce. Ama olumlu olan hem kampta hem antrenmanlarda gördüğüm bu süreci içiresinde hazırlık maçlarında ördüğüm oyuncularımın iyi niyeti çalışmaları Galatasaray'ı hak ettiği yere getirmek için verdikleri emek" diye konuştu.
"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"
"İki takım da maçı kazanabilirdi" diyen Buruk, "Berabere de bitebilirdi. Antalyaspor'un penaltı kaçırması net bir şekilde karış karşıya kaçırması bizim direkten dönen pozisyonumuz. Net pozisyonlar vardı iki takım içinde. 3 ihtimalli maçtı. Beraberliğe gidecek gibi gözüküyordu kazanan taraf olduk, kazandığım için çok mutluyuz. Antalyaspor'u tebrik etmek isterim" diye konuştu.