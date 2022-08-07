Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Güzel başladık, ilk maçımda galibiyetle tanıştım





"GÜZEL BAŞLADIK"

Galatasaray'da teknik direktör olarak ilk maçına çıktığına dair düşünceleri sorulan Okan Buruk, "Ben Galatasaray başladığım andan itibaren inanılmaz bir heyecan yaşıyorum, imza attığımdan bu yana mutluluk yaşıyorum. Deplasmana geldiğimizde Avusturya kampında insanların bize olan ilgisi buranda havalimanında bize yapılan karşılama takıma ilgisi sevgisi bizim üzerimizde. Benim üzerimde de çok büyük bir sorumluluk var. Ben gece gündüz demeden çalışarak bu sorumluğu getirmeye çalışıyorum ekibimle birlikte. Yönetim ve başkanla hepimiz uyumlu bir şekilde bu armanın formanın geçen yıl yaşanan kötü gidişten sonra hak ettiği yere gelmesi için inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Güzel başladık. İlk maçımda galibiyetle tanıştım.3 puanla başladım. Hayırlı olsun. Kendi sahamızda oynayacağımız haftaya maç bu 3 puanı 6 puana çıkarmak için taraftarı yanımızda görmek isteriz" ifadelerini kullandı.