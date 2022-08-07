Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de hareketli hafta! Maxi Gomez için geri sayım başladı!

İspanyol medyası da Fenerbahçe'nin Gomez transferinde büyük bir aşama kaydettiğini okuyucularına duyurdu. Valencia'nın transferden 12 milyon Euro'luk beklentisini olduğunu belirten Marca, İspanyol ekibinin bu rakamda direnemeyeceğini de belirtti.
Marca'nın haberine göre, Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro+bonus teklif ettiği Maxi Gomez transferi için Valencia ile yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor. Haberde ayrıca Gomez'in Valencia'da istenmediği ve maaşının takıma yük olduğu da ifade edildi.
Celta Vigo'da gösterdiği performans ve rakip stoperleri zorlamasıyla El Toro (Boğa) lakabını alan Maxi Gomez, 71 maçta 30 gol rakamları yakaladı. 2019 yazında İspanya'da transferin gözdelerinden biri haline gelen Uruguaylı golcü, 14.5 milyon Euro ve 2 oyuncu karşılığı Valencia'ya transfer oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da Gomez transferinin bir an önce sonuçlanmasını bekliyor. Sarı-Lacivertliler'in transferi önümüzdeki hafta netliğe kavuşturması bekleniyor.