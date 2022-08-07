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    • Spor
    • 07.08.2022 12:50
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    • 07.08.2022 12:50
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    Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de hareketli hafta! Maxi Gomez için geri sayım başladı!

    Son dakika transfer haberleri... Kadrosunu güçlendirip bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe’yi önümüzdeki hafta hareketli saatler bekliyor. Valencia’nın golcü oyuncusu Maxi Gomez için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, İspanyol ekibiyle aradaki makası her geçen gün kapatıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fener’de hareketli hafta! Gomez için geri sayım başladı!

    İspanyol medyası da Fenerbahçe'nin Gomez transferinde büyük bir aşama kaydettiğini okuyucularına duyurdu. Valencia'nın transferden 12 milyon Euro'luk beklentisini olduğunu belirten Marca, İspanyol ekibinin bu rakamda direnemeyeceğini de belirtti.

    Marca'nın haberine göre, Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro+bonus teklif ettiği Maxi Gomez transferi için Valencia ile yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor. Haberde ayrıca Gomez'in Valencia'da istenmediği ve maaşının takıma yük olduğu da ifade edildi.

    Celta Vigo'da gösterdiği performans ve rakip stoperleri zorlamasıyla El Toro (Boğa) lakabını alan Maxi Gomez, 71 maçta 30 gol rakamları yakaladı. 2019 yazında İspanya'da transferin gözdelerinden biri haline gelen Uruguaylı golcü, 14.5 milyon Euro ve 2 oyuncu karşılığı Valencia'ya transfer oldu.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da Gomez transferinin bir an önce sonuçlanmasını bekliyor. Sarı-Lacivertliler'in transferi önümüzdeki hafta netliğe kavuşturması bekleniyor.

        Sarı-Lacivertliler'de takımdan gönderilecek golcüler için de önümüzdeki hafta sürpriz gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Yedek kalmayı dert eden Serdar Dursun'un Schalke ile görüştüğü, Berisha'nın ise bir başka alman ekibi Mainz'e transfer olabileceği iddia edildi.

        Ayrıca gönderilecekler listesinde ilk sıralarda yer alan Samatta'yı bonservisiyle alacak bir takım çıkmadığı için kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Geçen sezon Antwerp'te kiralık oynayan Samatta'ya yeniden Belçika yolu gözükebilir.
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