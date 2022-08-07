Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de hareketli hafta! Maxi Gomez için geri sayım başladı!

Marca'nın haberine göre, Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro+bonus teklif ettiği Maxi Gomez transferi için Valencia ile yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor. Haberde ayrıca Gomez'in Valencia'da istenmediği ve maaşının takıma yük olduğu da ifade edildi.