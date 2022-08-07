Antalyaspor Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! Antalyaspor GS maçı canlı izle bedava kesintisiz!

Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor GS maçı CANLI hangi kanalda? Maçın 11'leri belli oldu mu? Antalyaspor Galatasaray maçı canlı şifresiz bedava nasıl izlenir? soruları gündemde yer alıyor. Sarı Kırmızlı ekip Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna bu akşamki Antalyaspor deplasmanıyla başlıyor.
ANTALYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Gökdeniz, Fernando, Fredy, Ndao, Luiz Adriano, Wright
Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Oliveira, Yunus, E. Akbaba, Kerem, Seferovic
ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Coredon Park'ta oynanacak ve bu akşam saat 21.45'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
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BOEY TAKIMA DÖNDÜ
Galatasaray'ın Antalya'ya giden kafilesinde Dubois'in yanı sıra Oğulcan, Sekidika, Ömer Bayram yer almadı. Bu oyuncularla da kısa süre içinde yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı ekibin başında ilk resmi sınavına çıkacak olan Okan Buruk, Hamza Akman, Metehan Baltacı, Ali Tu rap gibi genç oyunculara ise Antalya kadrosunda yer verdi.