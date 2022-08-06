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    • 06.08.2022 21:09
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    • 06.08.2022 22:06
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    Transfer açıklamaları peş peşe: Torreira ve Mertens Galatasaray'da

    Son dakika haberleri... Galatasaray, bonservisi İngiltere temsilcisi Arsenal'de bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve serbest oyuncu durumundaki Dries Mertens’in transferi konusunda resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

    Galatasaray’dan çifte transfer: Resmi açıklama geldi

    Galatasaray Kulübü, bonservisi İngiltere temsilcisi Arsenal'de bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen ve serbest oyuncu statüsündeki Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

    MUSLERA VE TORREİRA'DAN BENZER BAŞLANGIÇ
    Kariyerine sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera gibi ülkesinin Montevideo Wanderers takımında başlayan Torreira, 2014'te İtalya temsilcisi Pescara'ya katıldı. Bir sezon sonra Sampdoria'ya geçen 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 2018'de 26 milyon pound bonservis bedeliyle İngiltere'nin Arsenal takımına transfer oldu.

    Uruguay Milli Takımı'nın da formasını giyen Torreira, 2020-2021 sezonunu İspanya'nın Atletico Madrid, 2021-2022 sezonunu ise İtalya'nın Fiorentina takımlarında kiralık olarak geçirdi.

    2013'TE NAPOLİ'YE TRANSFER OLDU
    Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

        Kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Anderlecht'te başlayan Mertens, altyapıda KAA Gent'e transfer oldu. Farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu, 2007'de Hollanda'nın AGOVV takımına geçti. 2009'da bu kez Utrecht'in yolunu turan Mertens, 2 sezonun ardından bu ülkenin köklü kulüplerinden PSV'ye imza attı. Burada da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 2013'te İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu.

        Uzun süre Napoli'de forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıktı ve 113 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcü, Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.

        105 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 38 maçta 17 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 70 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4 müsabakada 1 gol buldu.

        Kulüp kariyerinde toplam 682 resmi maça çıkan Mertens, 246 kez fileleri havalandırdı. Belçika Milli Takımı'nın da formasını 105 kez terleten 35 yaşındaki oyuncu, 21 kez ağları sarstı.

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