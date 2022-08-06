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    • Spor
    • 06.08.2022 20:08
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    • 06.08.2022 20:22
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    Beşiktaş - Kayserispor | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan başladı... Beşiktaş ilk hafta maçında sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor. Beşiktaş - Kayserispor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş - Kayserispor | CANLI

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor.

    Vodafone Park'ta hakem Ümit Öztürk yönetiminde oynanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.



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    YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
    Geçen sezonu beklentilerin gerisinde tamamlayan ve 2022-2023'e şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı ekipte, yeni transferler ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasını giyme fırsatı bulacak.

    Siyah-beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Romain Saiss, Wout Weghorst, Jackson Muleka, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku ve Emrecan Uzunhan, teknik direktör Valerien Ismael'in görev vermesi halinde Beşiktaş formasıyla ilk defa lig maçında görev yapacak.
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        Haberler Spor Beşiktaş - Kayserispor | CANLI ANLATIM İZLE
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