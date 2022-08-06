Beşiktaş - Kayserispor | CANLI ANLATIM İZLE

3 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak.



Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak.