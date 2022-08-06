Beşiktaş - Kayserispor | CANLI ANLATIM İZLE

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta hakem Ümit Öztürk yönetiminde oynanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Geçen sezonu beklentilerin gerisinde tamamlayan ve 2022-2023'e şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı ekipte, yeni transferler ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasını giyme fırsatı bulacak.
Siyah-beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Romain Saiss, Wout Weghorst, Jackson Muleka, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku ve Emrecan Uzunhan, teknik direktör Valerien Ismael'in görev vermesi halinde Beşiktaş formasıyla ilk defa lig maçında görev yapacak.