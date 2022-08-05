Dries Mertens'te sona doğru! Galatasaray...

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Kazımcan Karataş ve Haris Seferovic gibi yıldız isimleri transfer eden, Torreira için de gün sayan Cimbom'dan yeni bir hamle daha... G.Saray bir başka yıldız oyuncunun transferinde daha son aşamaya geldi. Sarı- Kırmızılılar, İtalyan ekibi Napoli ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan yıldız oyuncu Dries Mertens'in transferinde geri sayıma başladı. İtalya'da Napoli'ye yakınlığı ile bilinen Sport Italia'nın eski sunucusu Jolanda De Rienzo, G.Saray'ın Mertens transferini bitirdiğini belirtti.
105 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI
TWITTER üzerinden haberi paylaşan Di Rienzo, tecrübeli oyuncunun yüzde 99 G.Saray forması giyeceğini aktardı. Di Rienzo'nun haberine göre G.Saray ile Mertens arasında sağlanan bir anlaşma var. Transferin bitmesi noktasında sadece resmî imzanın eksik kaldığı ve bunun da en geç yarına kadar atılacağı ifade ediliyor. Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Kariyerinde 682 maçta görev alan Belçikalı golcü, 246 gol atarken 181 asiste imza attı. Mertens, 105 kez Belçika Milli Takım formasını giydi ve rakip fileleri 21 kez havalandırdı.
MORUTAN'DAN 300 BİN EURO
İTALYAN medyasından La Nazione'un haberine göre Pisa, Olimpiu Morutan'ı 300 bin Euro kiralama bedeli ve revize edilen 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kadrosuna katıyor. Resmi imza, sağlık kontrolleri sonrasında atılacak. Pisa, Serie A'ya yükselirse satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek.
EN İYİ TEKLİF GALATASARAY'DAN!
ASLAN'IN transferi için yolunu gözlediği Lucas Torreira'nın menajerinden flaş bir açıklama geldi. Uruguaylı yıldız futbolcu Torreira'nın menajeri Oscar Betancourt, "Henüz bir takımla anlaşmadık ancak en iyi teklif Galatasaray'dan geldi. Kısa sürede kararımızı vereceğiz" dedi. Uruguaylı orta saha oyuncusunun kulübü Arsenal ile anlaşan Galatasaray yönetimi, Torreira'ya bonuslarla birlikte 3 yıl için toplam 10.5 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın yeni sezon planlamasında yer almıyor.
Arsenal'e 31 milyon Euro'ya transfer olan Torreira, geçen sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giydi. Uruguaylı oyuncu 1 sene önce ise A.Madrid'de top koşturdu.