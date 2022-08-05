Dries Mertens'te sona doğru! Galatasaray...





MORUTAN'DAN 300 BİN EURO

İTALYAN medyasından La Nazione'un haberine göre Pisa, Olimpiu Morutan'ı 300 bin Euro kiralama bedeli ve revize edilen 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kadrosuna katıyor. Resmi imza, sağlık kontrolleri sonrasında atılacak. Pisa, Serie A'ya yükselirse satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek.



EN İYİ TEKLİF GALATASARAY'DAN!

ASLAN'IN transferi için yolunu gözlediği Lucas Torreira'nın menajerinden flaş bir açıklama geldi. Uruguaylı yıldız futbolcu Torreira'nın menajeri Oscar Betancourt, "Henüz bir takımla anlaşmadık ancak en iyi teklif Galatasaray'dan geldi. Kısa sürede kararımızı vereceğiz" dedi. Uruguaylı orta saha oyuncusunun kulübü Arsenal ile anlaşan Galatasaray yönetimi, Torreira'ya bonuslarla birlikte 3 yıl için toplam 10.5 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın yeni sezon planlamasında yer almıyor.



Arsenal'e 31 milyon Euro'ya transfer olan Torreira, geçen sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giydi. Uruguaylı oyuncu 1 sene önce ise A.Madrid'de top koşturdu.