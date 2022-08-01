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Haberler Spor Galatasaray, Arsenal'den Lucas Torreira'yı gündemine aldı: Takvim.com.tr duyurdu, İtalyan basını yazdı!

Galatasaray, Arsenal'den Lucas Torreira'yı gündemine aldı: Takvim.com.tr duyurdu, İtalyan basını yazdı!

Galatasaray, Arsenal formasını giyen Lucas Torreira'yı gündemine aldı. Türkiye'nin takvim.com.tr'den öğrendiği haber İtalyan basınında da gündem oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın Torreira'ya 3 milyon Euro net maaş ve 3+1 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
Özel haber
01.08.2022 17:29 - Son Güncelleme: 01.08.2022 17:30
Galatasaray, Arsenal’den Lucas Torreira’yı gündemine aldı: Takvim.com.tr duyurdu, İtalyan basını yazdı!

6 numara transferi için uğraşan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, Arsenal’den Lucas Torreira’yı gündemine aldı: Takvim.com.tr duyurdu, İtalyan basını yazdı!

Arsenal formasını giyen Lucas Torreira'nın Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine girdiği tüm Türkiye takvim.com.tr'den öğrenmişti.

Galatasaray, Arsenal’den Lucas Torreira’yı gündemine aldı: Takvim.com.tr duyurdu, İtalyan basını yazdı!

Bugün İtalyan basını da Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcuyu transfer etmek istediğini duyurdu.

Galatasaray, Arsenal’den Lucas Torreira’yı gündemine aldı: Takvim.com.tr duyurdu, İtalyan basını yazdı!

Haberlerde, Sarı-Kırmızılılar'ın Torreira'ya 3 milyon Euro net maaş ve 3+1 yıllık sözleşme teklif ettiği de belirtildi.

Galatasaray, Arsenal’den Lucas Torreira’yı gündemine aldı: Takvim.com.tr duyurdu, İtalyan basını yazdı!

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın hiçbir hazırlık maçında forma vermediği ve tamamen gözden çıkardığı 26 yaşındaki futbolcu için pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor.

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