Galatasaray, Arsenal'den Lucas Torreira'yı gündemine aldı: Takvim.com.tr duyurdu, İtalyan basını yazdı!
Galatasaray, Arsenal formasını giyen Lucas Torreira'yı gündemine aldı. Türkiye'nin takvim.com.tr'den öğrendiği haber İtalyan basınında da gündem oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın Torreira'ya 3 milyon Euro net maaş ve 3+1 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. İşte detaylar...
01.08.2022 17:29 - Son Güncelleme: 01.08.2022 17:30
Arsenal formasını giyen Lucas Torreira'nın Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine girdiği tüm Türkiye takvim.com.tr'den öğrenmişti.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın hiçbir hazırlık maçında forma vermediği ve tamamen gözden çıkardığı 26 yaşındaki futbolcu için pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor.