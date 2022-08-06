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    Fenerbahçe golcü transferine nokta koymaya kararlı! Son hedef Maxi Gomez

    Jesus’un Slovacko maçından sonra “Bir forvet transferi yapabiliriz” açıklamasının ardından Fener yönetimi boş durmadı. Uruguaylı santrfor Maxi Gomez’in transferi için Valencia’ya oyuncunun şartlarını sordu.

    Son hedef Maxi Gomez

    Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Mevcut golcülerinden bir türlü beklediği verimi alamayan ve Slovacko maçının ardından Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un da "Bir forvet transferi yapabiliriz" açıklaması gözleri ileri uca yapılacak transfere çevirdi. Sarı-lacivertlilerde uzun süredir gündemde olan Belotti, Plea ve Sörloth'tan istediği sonucu alamayan yönetim bu defa mutlu sona ulaşmak istiyor.



    PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
    Sarı-Lacivertlıiler, bonservisi Valencia'da olan Maxi Gomez'in şartlarını sordu. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı golcünün piyasa değeri 12 milyon Euro civarında. Fenerbahçe'nin önceliğinin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu belirtiliyor. İtalyan Gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabından aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe, Valencia'da Gattuso'nun plan- ları arasında yer almayan 25 yaşındaki golcü futbolcunun ayrılığına Valencia olumlu bakıyor. Ancak Valencia'nın önceliğinin direkt satış olduğu da gelen haberler arasında. 25 yaşında ve 1.86 boyunda olan Maxi Gomez 27 kez Uruguay Milli Takım formasını terletti.

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    Haberler Spor Fenerbahçe golcü transferine nokta koymaya kararlı! Son hedef Maxi Gomez
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