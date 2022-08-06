Fenerbahçe golcü transferine nokta koymaya kararlı! Son hedef Maxi Gomez





PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Sarı-Lacivertlıiler, bonservisi Valencia'da olan Maxi Gomez'in şartlarını sordu. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı golcünün piyasa değeri 12 milyon Euro civarında. Fenerbahçe'nin önceliğinin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu belirtiliyor. İtalyan Gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabından aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe, Valencia'da Gattuso'nun plan- ları arasında yer almayan 25 yaşındaki golcü futbolcunun ayrılığına Valencia olumlu bakıyor. Ancak Valencia'nın önceliğinin direkt satış olduğu da gelen haberler arasında. 25 yaşında ve 1.86 boyunda olan Maxi Gomez 27 kez Uruguay Milli Takım formasını terletti.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN