Son dakika: Fenerbahçe'den UEFA'nın cezasına açıklama!

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu karşılaşmasında yaşanan olaylar ile ilgili UEFA'nın verdiği ceza hakkında bir açıklama yayınladı.
Sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz ile Dinamo Kiev arasında sahamızda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı esnasında rakip takımın golünden sonra tribünlerimizin bir bölümünden duyulan; kulübümüzü temsil etmeyen ve kulübümüzün kurumsal duruşunu yansıtmayan bir söyleme karşı UEFA tarafından başlatılan soruşturmanın kararı açıklanmıştır.
Bu doğrultuda;
Sahaya yabancı madde atılması ve kışkırtıcı nitelikte bulunan tezahürat nedeniyle 50.000 Euro para cezası ile Kulübümüzün ev sahibi Kulüp olarak oynayacağı bir sonraki müsabakada uygulanmak üzere en az 5000 koltuktan oluşan kısmi stadyum kapama cezası verilmiş olup, söz konusu kısmi stadyum kapama cezası bugünden geçerli olmak üzere 2 yıl süre için denetime tabi şekilde ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.