Fenerbahçe forvet krizini çözüyor! Yeni hedef Maxi Gomez
Son dakika tansfer haberleri... Fenerbahçe gözünü Maxi Gomez'e çevirdi! Kadrosuna kaliteli bir golcü katmak için büyük uğraş veren Sarı-Lacivertlilerin listesine giren son isim Valencia'nın yıldızı Maxi Gomez oldu. İşte detaylar...
05.08.2022 12:02 - Son Güncelleme: 05.08.2022 12:02
Kadrosuna kaliteli bir golcü katmak için büyük uğraş veren Sarı-Lacivertlilerin listesine giren son isim Valencia'nın yıldızı Maxi Gomez oldu.
FENERBAHÇE MAXI GOMEZ İÇİN GAZA BASTI
Fenerbahçe Yönetimi, Valencia'nın Uruguaylı santrforu Maxi Gomez için çalışmalarını hızlandırdı. Yıldız golcünün menajeri de transfer görüşmelerini doğruladı. İspanyol ekibinin bonservis beklentisi öğrenildikten sonra Sarı-lacivertliler resmi girişimlere başlayacak.
İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Sarı-Lacivertliler'in istediği Maxi Gomez tam bir gol makinesi... 12 milyon Euro piyasa değeri olan Uruguaylı yıldız, attığı goller ve istatistikleriyle dikkat çekiyor.