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Fenerbahçe forvet krizini çözüyor! Yeni hedef Maxi Gomez

Son dakika tansfer haberleri... Fenerbahçe gözünü Maxi Gomez'e çevirdi! Kadrosuna kaliteli bir golcü katmak için büyük uğraş veren Sarı-Lacivertlilerin listesine giren son isim Valencia'nın yıldızı Maxi Gomez oldu. İşte detaylar...

Onur Koçhan
Özel haber
takvim.com.tr
05.08.2022 12:02 - Son Güncelleme: 05.08.2022 12:02
Fenerbahçe forvet krizini çözüyor! Yeni hedef Maxi Gomez

Kadrosuna kaliteli bir golcü katmak için büyük uğraş veren Sarı-Lacivertlilerin listesine giren son isim Valencia'nın yıldızı Maxi Gomez oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe forvet krizini çözüyor! Yeni hedef Maxi Gomez

FENERBAHÇE MAXI GOMEZ İÇİN GAZA BASTI

Fenerbahçe Yönetimi, Valencia'nın Uruguaylı santrforu Maxi Gomez için çalışmalarını hızlandırdı. Yıldız golcünün menajeri de transfer görüşmelerini doğruladı. İspanyol ekibinin bonservis beklentisi öğrenildikten sonra Sarı-lacivertliler resmi girişimlere başlayacak.

Fenerbahçe forvet krizini çözüyor! Yeni hedef Maxi Gomez

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-Lacivertliler'in istediği Maxi Gomez tam bir gol makinesi... 12 milyon Euro piyasa değeri olan Uruguaylı yıldız, attığı goller ve istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe forvet krizini çözüyor! Yeni hedef Maxi Gomez

Gomez, İspanya'daki ilk sezonunda Barcelona ve Real Madrid'te oynamadan 21. yüzyılda en çok gol atanlar sıralamasında 4. basamakta yer alıyor...

Fenerbahçe forvet krizini çözüyor! Yeni hedef Maxi Gomez

İlk sırada 2004-2005 sezonunda Atletico Madrid formasıyla 25 gol atan Forlan bulunuyor.

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